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Значно менше української мінімалки: названі жебрацькі зарплати в "ДНР"

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Жителі в "ДНР" заробляють у три-чотири рази менше, ніж на підконтрольній Україні території Донецької області. Так, згідно з даними "Республіканського центру зайнятості", в Донецьку шукають вчителів на зарплату 1,4 тис. грн, а медиків – 2 тис. грн.

Так, згідно з даними "Центру зайнятості", навіть інженери, які в промислових регіонах традиційно заробляли вище середнього, нині можуть розраховувати на заробітну плату в розмірі 2,1 тис. грн.

Зарплати вказані в рублях

Зарплати вказані в рублях

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У більшості розміщених вакансій заробітна плата не дотягує навіть до мінімального на підконтрольній Україні території рівня. Зазначимо, що розмір мінімальної зарплати нині становить 4173 грн.

Зарплати вказані в рублях

Зарплати вказані в рублях

Для прикладу, лікарів у Донецьку шукають на зарплату 1,8 тис. грн. А якщо цей самий фахівець переїде, наприклад, у Бахмут Донецької області (підконтрольна Україні територія), зможе заробляти щонайменше 6 тис. грн. Різниця – у 3,3 раза. В "ДНР" залишаються одиниці: ті, хто не може виїхати, або ж переконані сепаратисти.

Зарплати вказані в рублях

Зарплати вказані в рублях

Мінімальна зарплата в "ДНР" – трохи більше 1 тис. грн (2,5 тис. рублів). Пенсіонери, які вирішили залишитися на непідконтрольній території України, отримують приблизно 1,2 тис. грн. А середня зарплата в "республіці" не досягає і 3 тис. грн. Платять у російських рублях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій території Донецької області назріла хлібна криза. Причиною цього стали дії ватажка "ДНР" Пушиліна і його подільників.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРДонецька областьзарплата
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
нормуль! скаленовстающие маладые рецпублики давятся в очередях шо б попасть к праклятай хунте за пенсией и жратвой...
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