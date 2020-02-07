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8 лютого • оновлено в 07:53
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У Новосад знайшлася квартира в Києві за мільйон: міністерка спростувала "сенсацію"

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У п'ятницю, 7 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що міністерка освіти і науки Ганна Новосад, яка скаржилася на низьку зарплату, купила квартиру в Києві за 944 тисячi гривень.

Про це написали низка видань, посилаючись на дані електронної декларації чиновниці

7 лютого міністерка внесла до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані. Так, 3 лютого Новосад придбала у компанії "Дисбуд" квартиру в столиці загальною площею 46,6 кв. м.

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У Новосад знайшлася квартира в Києві за мільйон

У Новосад знайшлася квартира в Києві за мільйон

Кінцевим бенефіціарним власником "Дисбуду" є бізнесмен Олександр Насиковський. За інформацією низки ЗМІ, Насиковський звинувачується у незаконній забудові, рейдерстві і корупції.

У Новосад знайшлася квартира в Києві за мільйон: міністерка спростувала "сенсацію"

Скріншот

Однак міністерка спростувала звинувачення ЗМІ: Новосад на своїй сторінці в Facebook запевнила, що всього лише оформила майнові права на житло, яке задекларувала ще в 2017 році. Тоді квартира була внесена в розділ "Цінні папери". У 2018 році вона перейшла в "Об'єкти незавершеного будівництва".

У Новосад знайшлася квартира в Києві за мільйон: міністерка спростувала "сенсацію"

Facebook Анни Новосад

"Декларую, як цього вимагає закон. У процесі будівництва з'явився цілий додатковий квадратний метр. Ура, тепер їх 46!" – відреагувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заявила, що їй не вистачає зарплати в 36 тисяч гривень, щоб думати про майбутнє і про створення сім'ї. Українців такі слова обурили.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
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wegweg wgweg
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