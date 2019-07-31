Новий голова ОДА на Черкащині: чиновник влип у скандал з нерухомістю в Росії

У новопризначеного голови Черкаської ОДА Ігоря Шевченка знайшлася нерухомість в Росії.

Як з`ясував OBOZREVATEL, чиновник в країні-агресорі має квартиру і на правах співвласника - нежитлове приміщення та земельну ділянку. Інформація про це вказана в його електронній декларації за 2018 рік, яку тоді ще кандидат на посаду голови ОДА подав 25 червня 2019 року.

Згідно з документом, Шевченко належить 100% прав на квартиру площею 104,1 кв.м. Право на неї він отримав два роки тому - 30 липня 2017 року. Адреса в декларації прихована, вказана лише країна - Росія.

Також черкаському чиновнику в Росії належить доля в 25% нежитлового приміщення площею 23,4 кв.м. і 12,5% прав на земельну ділянку площею одна тисяча шістсот вісімдесят чотири кв.м. Права на них він отримав 27 червня 2017 року.

Ігор Шевченко

Ними він володіє спільно з Андрієм Луньовим і Михайлом Арзімановім. У ЗМІ повідомляють, що це бізнесмени зі Ставропольського краю.

declarations.com.ua

declarations.com.ua

declarations.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив новим головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Тим часом мера Запоріжжя Володимира Буряка, його заступника Анатолія Пустоварова і керівництво комунального підприємства "Запоріжелектротранс" викликали на допит в СБУ.

Там кажуть, що СБУ розслідує можливі порушення на виборах до Верховної Ради, а саме підвезення виборців муніципальними автобусами, які зняли з маршрутів, а також втручання у виборчий процес.

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