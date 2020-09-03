У НБУ попередили українців: деякі купюри потрібно здати, їх більше не прийматимуть

В українців є три роки, щоб обміняти в банках монети номіналом 25 копійок і купюри 1 і 2 гривні, випущені до 2003 року. Вже з 1 жовтня розраховуватися ними не вийде.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, без обмежень і безкоштовно можна обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:

у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021-го включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років із дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023-го включно.

Крім того, Національний банк із 1 жовтня 2020-го буде активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і оборотні монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).

Потрапляючи в банки, вони не повертатимуться більше в обіг, а будуть вилучатися й передаватися до Національного банку. Однак, на відміну від застарілих банкнот і монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки залишаться чинним платіжним засобом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк 2 червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!