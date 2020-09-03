МоваЯзык

Топтеми:

У НБУ попередили українців: деякі купюри потрібно здати, їх більше не прийматимуть

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
46,0 т.
Нацбанк вивів частину грошей з обігу

Нацбанк вивів частину грошей з обігу.

В українців є три роки, щоб обміняти в банках монети номіналом 25 копійок і купюри 1 і 2 гривні, випущені до 2003 року. Вже з 1 жовтня розраховуватися ними не вийде.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, без обмежень і безкоштовно можна обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:

  • у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021-го включно;

  • у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років із дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023-го включно.

Крім того, Національний банк із 1 жовтня 2020-го буде активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і оборотні монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).

Потрапляючи в банки, вони не повертатимуться більше в обіг, а будуть вилучатися й передаватися до Національного банку. Однак, на відміну від застарілих банкнот і монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки залишаться чинним платіжним засобом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк 2 червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

УкраїнаБанківська системанаціональний банк Українибумажные деньги
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Особисті фінанси