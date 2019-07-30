Скандал довкола закриття реєстру корупціонерів: у НАЗК зробили заяву

У Нацагентстві з протидії корупції спростували інформацію про закриття реєстру корупціонерів. Там кажуть, що система працює в звичайному режимі.

Про це повідомляють у пресслужбі НАЗК. "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі, а його публічна частина доступна за посиланням", — йдеться в повідомленні.

Там додають, що з початку роботи сервіс видав відповіді на 43 тис. запитів. А на отримання довідки з реєстру потрібно не більше 5 хвилин.

Корупція в Україні Перший Запорізький

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закрили реєстр корупціонерів, і тепер майже 24 тисячі з них потенційно зможуть повернутися на державну службу.

Також країна через корупцію на митниці щорічно втрачає понад 4 млрд євро.

"Це вдвічі більше за ту суму, яку Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку", – йдеться у розслідуванні видання Süddeutsche Zeitung.

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