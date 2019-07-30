Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Скандал довкола закриття реєстру корупціонерів: у НАЗК зробили заяву

1.4т Читати матеріал російською

У Нацагентстві з протидії корупції спростували інформацію про закриття реєстру корупціонерів. Там кажуть, що система працює в звичайному режимі.

Про це повідомляють у пресслужбі НАЗК. "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі, а його публічна частина доступна за посиланням", — йдеться в повідомленні.

Там додають, що з початку роботи сервіс видав відповіді на 43 тис. запитів. А на отримання довідки з реєстру потрібно не більше 5 хвилин.

Новини
"Куди хабар переводити?" Викрито нову хитру схему "Укравтодору"

Корупція в Україні

Корупція в Україні

Перший Запорізький

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закрили реєстр корупціонерів, і тепер майже 24 тисячі з них потенційно зможуть повернутися на державну службу.

Також країна через корупцію на митниці щорічно втрачає понад 4 млрд євро.

"Це вдвічі більше за ту суму, яку Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку", – йдеться у розслідуванні видання Süddeutsche Zeitung.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
хабар НАЗК корупція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel