У Нацбанку показали, як і на що змінилися ціни в Україні

В Україні з січня по червень 2020 року зростання цін склало 2,4%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1.п. і залишалася менше в порівнянні з прогнозом, опублікованим в інфляційному звіті за квітень 2020 року

Про це йдеться в звіті Національного банку України. Темпи падіння цін на непродовольчі товари перебували практично на рівні попереднього місяця (1,3%). Так, поглибилося падіння цін на електроніку, іграшки, товари для подорожей.

Вартість автомобілів, побутової техніки, одягу і взуття також залишилася менше, ніж в минулому році. Сповільнилося зростання цін на фармацевтичну продукцію і товари особистого догляду.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також залишилися майже незмінними (3,7%). Все ще слабкий попит і налагодження поставок після ослаблення транспортних обмежень зумовили уповільнення зростання цін на м'ясні, деякі молочні і борошняні продукти.

Через млявий попит і стабільну ситуацію на валютному ринку також сповільнилося подорожчання товарів не першої необхідності, а вартість окремих продуктів – кави, оливкового масла – була навіть менше, ніж в минулому році.

Стабільною була і динаміка зростання цін на послуги (8,4%). З одного боку, швидкими темпами зростала вартість медичних послуг. Також прискорилося подорожчання мобільного зв'язку. Зате під впливом слабкого попиту сповільнювався зростання вартості послуг страхування, оренди житла, фінансових і нотаріальних послуг, а також закладів громадського харчування.

Стрімко прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 5,0%). Швидкими темпами дорожчали яловичина і яйця. Крім того, скоротилися темпи падіння цін на курятину, а також овочі.

Темпи зростання тарифів на проїзд в залізничному і автомобільному транспорті знизилися внаслідок падіння цін на паливо в попередні періоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: