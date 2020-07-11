У Нацбанку показали, як і на що змінилися ціни в Україні
Як змінилися ціни в Україні. dpchas.com.ua
В Україні з січня по червень 2020 року зростання цін склало 2,4%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1.п. і залишалася менше в порівнянні з прогнозом, опублікованим в інфляційному звіті за квітень 2020 року
Про це йдеться в звіті Національного банку України. Темпи падіння цін на непродовольчі товари перебували практично на рівні попереднього місяця (1,3%). Так, поглибилося падіння цін на електроніку, іграшки, товари для подорожей.
Вартість автомобілів, побутової техніки, одягу і взуття також залишилася менше, ніж в минулому році. Сповільнилося зростання цін на фармацевтичну продукцію і товари особистого догляду.
Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також залишилися майже незмінними (3,7%). Все ще слабкий попит і налагодження поставок після ослаблення транспортних обмежень зумовили уповільнення зростання цін на м'ясні, деякі молочні і борошняні продукти.
Через млявий попит і стабільну ситуацію на валютному ринку також сповільнилося подорожчання товарів не першої необхідності, а вартість окремих продуктів – кави, оливкового масла – була навіть менше, ніж в минулому році.
Стабільною була і динаміка зростання цін на послуги (8,4%). З одного боку, швидкими темпами зростала вартість медичних послуг. Також прискорилося подорожчання мобільного зв'язку. Зате під впливом слабкого попиту сповільнювався зростання вартості послуг страхування, оренди житла, фінансових і нотаріальних послуг, а також закладів громадського харчування.
Стрімко прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 5,0%). Швидкими темпами дорожчали яловичина і яйця. Крім того, скоротилися темпи падіння цін на курятину, а також овочі.
Темпи зростання тарифів на проїзд в залізничному і автомобільному транспорті знизилися внаслідок падіння цін на паливо в попередні періоди.
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