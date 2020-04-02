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2 квітня • оновлено в 11:51
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Українські медики обурилися через "обман" із зарплатами: в МОЗ дали відповідь

1.1т
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До переліку спеціальностей екстрених медичних служб, яким МОЗ втричі збільшило оклад, входять також водії і фельдшери швидкої допомоги.

Таке роз'яснення зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у четвер, 2 квітня, на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що з'явилися чутки, нібито цими людям доплачувати не будуть. Але це не так.

Медики обурилися через "обман" із зарплатами: в МОЗ дали відповідь

"Медичні працівники швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, котрим підлягає збільшення окладів втричі. У списку спеціальностей, що там перелічені, є в тому числі всі посади "екстренки" – в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлень, що ніби-то ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності", – заявив Степанов.

Він сказав, що ці спеціальності до переліку входять. Але, щоб уникнути непорозумінь, до наказу МОЗ внесуть коригування і пропишуть всі окремо. Інформація протягом четверга повинна з'явиться на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від COVID-19 складе від 5 до 10 000 гривень.

Міністерство охорони здоров'я України втричі збільшило оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
швидка допомога Міністерство охорони здоров'я
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