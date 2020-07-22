У 2021 році українцям підвищать пенсії: кому і на скільки
В Україні підвищать пенсії. Колаж Обозревателя
Мінсоцполітики готує програму підвищення пенсійних виплат у 2021 році. Її покажуть українцям наприкінці серпня.
Про це сказала міністерка соціальної політики України Марина Лазебна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Цього року, якщо у нас буде встановлена мінімальна заробітна плата на рівні 5000 гривень, то мінімальна пенсія для осіб старше 65 років (чоловіків, у яких 35 років стажу, а у жінок 30 років стажу) має бути 40% мінімальної заробітної плати. Якщо у людини є цей вік і стаж, то вже буде пенсія 2000 гривень", – сказала Лазебна.
Вона додала, що у грудні у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму планується підвищення пенсій для осіб, які втратили працездатність.
"На наступний рік Мінсоцполітики планує програму підвищення пенсій. Там буде і індексація, і підвищення мінімальних гарантій у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати, і у зв'язку із суттєвим зростанням прожиткового мінімуму. Я думаю, що через місяць ми зможемо показати цю програму на 2021 рік", – підсумувала Лазебна.
Вона додала, що за результатами підвищення пенсій у квітні і травні середній розмір у липні 202о року становить 3400 гривень. Це,на 13% більше, порівняно з минулим роком.
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