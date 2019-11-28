У Мінсоці розповіли про декретні та лікарняні: як тепер платитимуть

Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що виплати лікарняних та декретних в Україні не припинялися і надалі будуть без збоїв.

Вона запевнила, що засоби на це у міністерства є та були раніше. Про це вона сказала в ефірі "Сніданку з 1+1". "Як формуються гроші Фонду соцстраху. Це єдиний соціальний внесок, який усі сплачують. Тобто кошти формують щодня, надходять до Фонду пенсійного та соціального. Від початку січня ці надходження перевищували планові. У нас були додаткові прибутки, що не були технічно внесені в сам бюджет. Вчора ми на уряді ухвалили постанову, якою змінили сам бюджет, збільшили доходи на цю суму, яка надходить понад планом", – розповіла міністерка.

За її словами, це було технічне рішення. Вона запевнила, що збоїв у виплатах не буде. "Виплати насправді продовжуються і все рухається", – додала Соколовська.

Соціальні виплати 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд соцстрахування в середу, 20 листопада, призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами людям, у яких є страховка. У Мінсоці заявили – ФССУ захопили рейдери.

Фонд соціального страхування України з четверга, 21 листопада, відновив виплати лікарняних та декретних.

Кабінет міністрів направив 1,4 млрд гривень на виплату лікарняних в 2019 році.

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