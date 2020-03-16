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16 березня • оновлено в 13:24
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У Мінсоці розповіли, що буде з пенсіями і субсидіями під час карантину

2.6т
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Виплата пенсій в Україні під час карантину через коронавірус проходитиме у звичайному режимі. А одержувачі субсидії не втратять її, якщо допустять невелику затримку з оплатою комунальних послуг.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу в Кабміні у понеділок, 16 березня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Субсидія та пенсія

Субсидія та пенсія

"На сьогодні близько 2/3 одержувачів пенсій і соцдопомоги отримують їх на банківські рахунки. Для них немає змін. 1/3, особливо маломобільні люди, отримують через "Укрпошту". Такі виплати також відбуваються за графіком. "Укрпошта" працює в звичайному режимі", – сказав Музиченко.

Він спростував слух, що нібито якщо одержувачі субсидії до 20 числа не встигнуть оплатити комунальні послуги, вони втратять субсидію.

"Хочемо спростувати цю інформацію. Рівень оплати і заборгованість не впливає на отримання субсидії до закінчення опалювального сезону. Впливатиме заборгованість з травня, коли буде нараховуватись наступна субсидія. Важливо, щоб до цього моменту станом на травень 2020 го, у субсідіантов не було заборгованості", – сказав Музиченко.

Він нагадав, що для оплати комуналки не потрібно йти в банки і "Укрпошту". Це можна зробити через інтернет-банкінг або особистий кабінет на сайті компаній, які постачають послуги.

"Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів – допоможіть бабусям, дідусям розібратися і оплатити комунальні послуги без відвідування банків і Укрпошти. Або зробіть це замість них", – попросив заступника міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Соцвиплати в Україні Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство соціальної політики пенсії
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Ахахахахаха!
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Дадут небольшую просрочку, 3 дня. А карантин 3 недели, и то скорее всего продлят. Пока, земля пухом.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zemedrol Zemed, Пенсионерам вообще нужно придержать оплату. Министр на всю Украину сказал, что они все умрут - значит так и будет, нам объясняют, что врачам надо верить.
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