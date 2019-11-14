У кого заберуть субсидії: в бюджеті на 2020-й скоротять витрати на мільярди

У проєкті бюджету на 2020 рік, який розглянуть у другому читанні 14 листопада, фінансування субсидій скоротили до 47 млрд (а в 2019-м – 55 млрд грн). Зниження витрат планують компенсувати за рахунок зростання доходів сімей.

Також "Слуга народу" підтримала низку рішень, які дозволить відсіяти українців, які незаконно одержують виплати. Так, створені єдині реєстри одержувачів виплат, ухвалено закон який передбачає перевірку субсидіантів.

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Повернути субсидію тим, хто порушив правила і збрехав в декларації, потрібно добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Правда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити в квартиру і в рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!