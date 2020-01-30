У кого в Україні заберуть пенсії: всіх одержувачів соцвиплат перевірять

В Україні проведуть масштабну верифікацію одержувачів соцвиплат. В результаті частина пенсіонерів може залишитися без виплат. Про те, у кого і за що можуть забрати гроші – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: припиняти виплати пенсій закон дозволяє. Відповідні випадки описані у 49-й статті закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Рішення може ухвалити як суд, так і місцевий підрозділ Пенсійного фонду.

За що можуть забрати пенсію:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

Це можуть підтвердити в ході верифікації. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок за фальшивими документами, або ж у документах є помилки.

Пенсія в Україні

"У разі виявлення недостовірних даних у документах і відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір і підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до закону без урахування таких даних", – йдеться в законі.

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

Чиновники в межах перевірки також отримають інформацію про те, коли пенсіонер перетинав кордон і як довго перебував за межами країни. Якщо, наприклад, поїхати на кілька місяців, пенсія за цей період нараховуватися не буде.

в разі смерті пенсіонера;

в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

"Поновлення виплати пенсії здійснюється рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати", – йдеться у документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!