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30 січня • оновлено в 13:15
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У кого в Україні заберуть пенсії: всіх одержувачів соцвиплат перевірять

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В Україні проведуть масштабну верифікацію одержувачів соцвиплат. В результаті частина пенсіонерів може залишитися без виплат. Про те, у кого і за що можуть забрати гроші – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: припиняти виплати пенсій закон дозволяє. Відповідні випадки описані у 49-й статті закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Рішення може ухвалити як суд, так і місцевий підрозділ Пенсійного фонду.

За що можуть забрати пенсію:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

Це можуть підтвердити в ході верифікації. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок за фальшивими документами, або ж у документах є помилки.

Пенсія в Україні

Пенсія в Україні

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"У разі виявлення недостовірних даних у документах і відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір і підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до закону без урахування таких даних", – йдеться в законі.

  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

Чиновники в межах перевірки також отримають інформацію про те, коли пенсіонер перетинав кордон і як довго перебував за межами країни. Якщо, наприклад, поїхати на кілька місяців, пенсія за цей період нараховуватися не буде.

  • в разі смерті пенсіонера;

  • в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

"Поновлення виплати пенсії здійснюється рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати", – йдеться у документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій пенсії
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
73% быдла должны жить как скот
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