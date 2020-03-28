У Києві ввели жорсткі правила в супермаркетах: на вході перевірять всіх

У Києві в супермаркети заборонили впускати відвідувачів без масок. Охоронець на вході повинен оглянути кожного, перевірити наявність маски і при необхідності вимірювати температуру тіла. Також в магазинах більше не можна продавати продукти (овочі, фрукти, крупи тощо) на вагу – допускається тільки фасована продукція.

Відповідні нововведення передбачені розпорядженням міського Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Документ за підписом голови Штабу Петра Пантелєєва потрапив в розпорядження OBOZREVATEL.

Коротко про головні обмеження:

в супермаркети не можна пускати без масок , а на кожного відвідувача має бути мінімум 10 кв.м (якщо великий наплив людей, впускати повинні по черзі);

дозволено продавати тільки продукти в упаковці і фасовані товари (наприклад, картоплю на вагу продавати не можна);

всі співробітники магазинів повинні міняти маски кожні три години;

співробітники повинні знаходитися на відстані 1 м від покупців або під захисним екраном;

у всіх співробітників повинні двічі на день вимірювати температуру тіла;

на вході в магазин повинен працювати санітарний контроль: не можна пускати хворих, без масок і "зайвих" (виходячи з площі магазину);

в магазинах повинні бути антисептики і серветки;

при необхідності у покупців на вході можуть виміряти температуру.

Такі нововведення повинні убезпечити як відвідувачів супермаркетів і магазинів, так і самих співробітників. Обмеження діятимуть як мінімум до 24 квітня 2020 року (у цей день повинен закінчиться карантин).

Відзначимо, частина супермаркетів вже впровадили нововведення. Також проявили власну ініціативу: наприклад, ввели обмеження на максимальну кількість товару, який можуть продати в одні руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!