У Києві ввели жорсткі правила в супермаркетах: на вході перевірять всіх

У Києві в супермаркети заборонили впускати відвідувачів без масок. Охоронець на вході повинен оглянути кожного, перевірити наявність маски і при необхідності вимірювати температуру тіла. Також в магазинах більше не можна продавати продукти (овочі, фрукти, крупи тощо) на вагу – допускається тільки фасована продукція.
Відповідні нововведення передбачені розпорядженням міського Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Документ за підписом голови Штабу Петра Пантелєєва потрапив в розпорядження OBOZREVATEL.
Коротко про головні обмеження:
в супермаркети не можна пускати без масок, а на кожного відвідувача має бути мінімум 10 кв.м (якщо великий наплив людей, впускати повинні по черзі);
дозволено продавати тільки продукти в упаковці і фасовані товари (наприклад, картоплю на вагу продавати не можна);
всі співробітники магазинів повинні міняти маски кожні три години;
співробітники повинні знаходитися на відстані 1 м від покупців або під захисним екраном;
у всіх співробітників повинні двічі на день вимірювати температуру тіла;
на вході в магазин повинен працювати санітарний контроль: не можна пускати хворих, без масок і "зайвих" (виходячи з площі магазину);
в магазинах повинні бути антисептики і серветки;
при необхідності у покупців на вході можуть виміряти температуру.
Такі нововведення повинні убезпечити як відвідувачів супермаркетів і магазинів, так і самих співробітників. Обмеження діятимуть як мінімум до 24 квітня 2020 року (у цей день повинен закінчиться карантин).
Відзначимо, частина супермаркетів вже впровадили нововведення. Також проявили власну ініціативу: наприклад, ввели обмеження на максимальну кількість товару, який можуть продати в одні руки.
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