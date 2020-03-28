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28 березня • оновлено в 11:09
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У Києві ввели жорсткі правила в супермаркетах: на вході перевірять усіх, а продавати на вагу заборонили

15.1т
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У Києві в супермаркети заборонили впускати відвідувачів без масок. Охоронець на вході повинен оглянути кожного, перевірити наявність маски і при необхідності вимірювати температуру тіла. Також в магазинах більше не можна продавати продукти (овочі, фрукти, крупи тощо) на вагу – допускається тільки фасована продукція.

Відповідні нововведення передбачені розпорядженням міського Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Документ за підписом голови Штабу Петра Пантелєєва потрапив в розпорядження OBOZREVATEL.

Коротко про головні обмеження:

  • в супермаркети не можна пускати без масок, а на кожного відвідувача має бути мінімум 10 кв.м (якщо великий наплив людей, впускати повинні по черзі);

  • дозволено продавати тільки продукти в упаковці і фасовані товари (наприклад, картоплю на вагу продавати не можна);

  • всі співробітники магазинів повинні міняти маски кожні три години;

  • співробітники повинні знаходитися на відстані 1 м від покупців або під захисним екраном;

  • у всіх співробітників повинні двічі на день вимірювати температуру тіла;

  • на вході в магазин повинен працювати санітарний контроль: не можна пускати хворих, без масок і "зайвих" (виходячи з площі магазину);

  • в магазинах повинні бути антисептики і серветки;

  • при необхідності у покупців на вході можуть виміряти температуру.

У Києві ввели жорсткі правила в супермаркетах: на вході перевірять всіх

У Києві ввели жорсткі правила в супермаркетах: на вході перевірять всіх

Такі нововведення повинні убезпечити як відвідувачів супермаркетів і магазинів, так і самих співробітників. Обмеження діятимуть як мінімум до 24 квітня 2020 року (у цей день повинен закінчиться карантин).

Відзначимо, частина супермаркетів вже впровадили нововведення. Також проявили власну ініціативу: наприклад, ввели обмеження на максимальну кількість товару, який можуть продати в одні руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
карантин супермаркет
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Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
С такими мерами в магазине никто не заразится. Очередь теперь на улице, там пусть хоть все передохнут...
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А в Риге маску взять негде, нет ни в одной аптеке
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К Денис
К Денис
Кристина Cтефанова, сшей, самое оптимальное.. Многим приходится шить.. Не смотря на наличие масок, детям маленьким велеки
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Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Кристина Cтефанова, а что такое маска? = Хoxол.
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Економіка Особисті фінанси

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