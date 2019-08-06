У Кабміні заявили про різкий перерахунок пенсій і зарплат: скільки отримаємо

В Україні мінімальна пенсія в 2020-му може скласти 1,8 тис. грн, а мінімальна зарплата – 6,5 тис. грн, заявив віце-прем'єр Павло Розенко.

Про те, як таке рішення вплине на добробут українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсії. При мінімальній зарплаті в 6,5 тис. грн частина українців зможе претендувати на виплату на заслуженому відпочинку в розмірі 2,4 тис. грн. Так, згідно із законом українці у віці від 65 років, які виконали норму за стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію в розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їх розрахунковий розмір пенсії нижче, то різницю їм повинні компенсувати з державного бюджету.

При цьому при зростанні мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на який мають право українці з високими (як мінімум в 8 разів вище середніх) зарплатами або особливими правами, складе 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине тільки на тих, хто на даний момент отримує менше зазначеної суми. Решта ж українців отримуватимуть виплати за формулою. Правда, вже в березні 2020-го їх виплати перерахують з урахуванням розміру інфляції і динаміки зарплат.

Пенсії в Україні перерахують

Зарплати. Мінімалку, за словами віце-прем'єра, можуть підвищити до 6,5 тис. Правда, варто відзначити, що раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман говорив про можливе зростання до 5,5 тис. грн. При мінімалці в 6,5 тис. грн можна розраховувати на зростання середніх зарплат, збільшення купівельної спроможності, більш високих надходжень до бюджету за рахунок податків і соціальних внесків з заробітних плат. Як показав досвід минулих років, значне підвищення мінімальної зарплати сприятливо впливає навіть на тих українців, які і зараз отримують більше.

Це дозволяє вивести частину заробітних плат з тіні. Роботодавці, щоб заощадити на податках і майбутніх пенсіях своїх працівників, оформляють співробітників на мінімалку, а решту доплачують у конвертах. Підвищення мінімалки дасть можливість вивести частину заробітних плат з тіні.

До речі, ще в кінці минулого року OBOZREVATEL публікував свій прогноз зростання заробітних плат в Україні, який практично повністю співпав з реальною динамікою. І, згідно зі згаданим прогнозом, середня зарплата за станом на грудень 2019-го проб'є позначку в 12 тис. грн, а в січні 2020-го знову знизиться.

Розмір цього відкату буде залежати від того, що буде на той час з мінімалкою. Зараз вона становить 4723 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

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