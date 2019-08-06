Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

У Кабміні заявили про різкий перерахунок пенсій і зарплат: скільки отримаємо

1.4т Читати матеріал російською

В Україні мінімальна пенсія в 2020-му може скласти 1,8 тис. грн, а мінімальна зарплата – 6,5 тис. грн, заявив віце-прем'єр Павло Розенко.

Про те, як таке рішення вплине на добробут українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсії. При мінімальній зарплаті в 6,5 тис. грн частина українців зможе претендувати на виплату на заслуженому відпочинку в розмірі 2,4 тис. грн. Так, згідно із законом українці у віці від 65 років, які виконали норму за стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію в розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їх розрахунковий розмір пенсії нижче, то різницю їм повинні компенсувати з державного бюджету.

При цьому при зростанні мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на який мають право українці з високими (як мінімум в 8 разів вище середніх) зарплатами або особливими правами, складе 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине тільки на тих, хто на даний момент отримує менше зазначеної суми. Решта ж українців отримуватимуть виплати за формулою. Правда, вже в березні 2020-го їх виплати перерахують з урахуванням розміру інфляції і динаміки зарплат.

Пенсії в Україні перерахують

Пенсії в Україні перерахують

Новини
Українці не отримають другу пенсію: що про це відомо

Зарплати. Мінімалку, за словами віце-прем'єра, можуть підвищити до 6,5 тис. Правда, варто відзначити, що раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман говорив про можливе зростання до 5,5 тис. грн. При мінімалці в 6,5 тис. грн можна розраховувати на зростання середніх зарплат, збільшення купівельної спроможності, більш високих надходжень до бюджету за рахунок податків і соціальних внесків з заробітних плат. Як показав досвід минулих років, значне підвищення мінімальної зарплати сприятливо впливає навіть на тих українців, які і зараз отримують більше.

Це дозволяє вивести частину заробітних плат з тіні. Роботодавці, щоб заощадити на податках і майбутніх пенсіях своїх працівників, оформляють співробітників на мінімалку, а решту доплачують у конвертах. Підвищення мінімалки дасть можливість вивести частину заробітних плат з тіні.

До речі, ще в кінці минулого року OBOZREVATEL публікував свій прогноз зростання заробітних плат в Україні, який практично повністю співпав з реальною динамікою. І, згідно зі згаданим прогнозом, середня зарплата за станом на грудень 2019-го проб'є позначку в 12 тис. грн, а в січні 2020-го знову знизиться.

Розмір цього відкату буде залежати від того, що буде на той час з мінімалкою. Зараз вона становить 4723 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Зарплати у конвертах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати у конвертах
Місце
Україна
Теги
пенсії зарплата
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel