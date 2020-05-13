У Кабміні пропонують роботу на будівництвах: де і як створять 500 тис. робочих місць

В Україні вже в найближчі тижні створять близько 500 тис. робочих місць, зокрема для тих, хто залишився без заробітку через карантин і кризу. Незважаючи на те, що 49% усіх безробітних мають вищу освіту, вакансії відкриють найперше для будівельників і двірників.

Відповідний план презентував на засіданні Кабміну 13 травня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. "Ця робота вже триває, деякі робочі місця вже створюються. За один день 500 тис. робочих місць не з'являться... Згідно з методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття збільшиться з 8,2 до 9,4% у 2020 році", – заявив міністр.

В яких галузях створять робочі місця:

будівництво доріг та транспортні інфраструктури (154 тисяч);

благоустрій (більш ніж 150 тис. робочих місць), це ті робочі місця, де можна пересидіти кризу (двірники тощо);

сільське господарство (85 тис. робочих місць)

мікро- і дрібні підприємства (фізособи-підприємці);

Державна служба надзвичайної ситуації;

та інші.

Важливо зазначити, що, за підрахунками Кабміну, зарплата на цих вакансіях коливатиметься від 6 до 8 тисяч грн. При цьому більшість українців мають вищу освіту. "Підтримка з безробіття спрямована на те, щоб зберегти робочі місця. Але підприємці кажуть, що людей вже звільнили. Ми внесемо зміни, щоб люди могли повернути людей на роботу", – заявив Петрашко.

Хто претендуватиме на нові посади:

486 тис. безробітних в Україні;

понад 180 тис. втратили роботу під час карантину;

найбільше безробітних у торгівлі, ремонті, сільському господарстві;

49% безробітних мають вищу освіту;

середній рівень допомоги безробітним – близько 1800 грн;

42% безробітних – старші за 40 років.

"Спершу допомагаємо мікро- та дрібному бізнесу, по ньому вдарила криза найбільше (кредити під 0%). Другий момент – часткова виплата зарплати тим, кому знизили робочий час. Їм виділили 5 млрд грн. Ми також плануємо програму підтримки промисловості та експортоорієнтованих галузей. Тут також будуть дешеві кредити. Підтримка українських виробників – пріоритет. Ми розробляємо можливість створити спеціальні зони, які привернуть інвестиції", – заявив Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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