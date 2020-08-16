У Хмельницькому касир украв 30 тисяч гривень з карт клієнтів: яку схему використовував

У Хмельницькому касир-аферист зняв 30 тисяч гривень з карток клієнтів. Колаж Обозревателя

У Хмельницькому судитимуть касира супермаркету, який за допомогою спеціального зчитувача банківських карток зміг украсти у покупців понад 30 тисяч гривень.

Молодий шахрай розробив цілу схему, аби отримувати чужі гроші, йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Хмельницької области.

Під час оплати товару касир брав платіжну картку клієнта та випадково випускав її з рук. А піднімаючи її з підлоги, він швидко зчитував дані за допомогою заготовленого та встановленого під столом пристрою. Також він підглядав та записував код до картки.

"Використовуючи отримані дані, вдома зловмисник виготовляв аналогічні банківські картки, за допомогою яких через банкомати отримував готівку. Таким чином він ошукав відвідувачів магазину на 30 тис грн", – повідомили у прокуратурі.

Тепер його судитимуть за статтями Кримінального кодексу "Крадіжка, вчинена повторно" та "Незаконні дії з платіжними картками, вчинені повторно".

Що потрібно робити в разі підозрілої активності з карткою

CVV-код, який записано на звороті картки, краще записати у надійному місці, а з картки стерти. Це не дасть змогу шахраям випадково його піддивитися.

Коли вам щось надсилають або телефонують із підозрілих номерів, потрібно відразу передзвонити менеджерам вашого банку за телефонами, які надавав сам банк під час відкриття вашого рахунку. Співробітники банку завжди називають вас на ім'я та по батькові і, не запитуючи жодних персональних даних, відкривають вашу інформацію щодо картки.

Після цього попросіть перевірити, що відбувається з вашими рахунками в цей момент. Коли в банку підтвердять, що жодних операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, із яких надійшов дзвінок, до служби безпеки. Сам номер того, хто телефонував, рекомендується заблокувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вВ Україні шахраї знайшли спосіб красти дані карт і робити їх дублікат. Для цього використовують банкомати.

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