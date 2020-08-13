У Держстаті повідомили, які продукти в Україні подешевшали, а що подорожчало в рази

В Україні з початку року ціни зросли на 1,5%. колаж Обозревателя

З початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони піднялися в 1,5-2 рази.

При цьому частина товарів помітно подешевшала. Про це свідчать дані, які опублікував Держстат на своєму сайті у четвер, 13 серпня.

Що подорожчало найбільше

Найпомітнішим виявилося зростання цін на гречану крупу. Якщо в грудні 2019 року вона в середньому коштувала 27,77 грн/кг, то до серпня ціна злетіла до 37,18 грн / кг.

Також подорожчала яловичина – зі 132,8 грн/кг до 142,44 грн/кг.

Ціни на яблука підскочили з 16,34 грн/кг до 38,06 грн/кг (зростаня на 233%).

А ось колишній рекордсмен з подорожчання – цибуля – здала позиції. Якщо грудні її продавали по 8,96 грн / кг, а в квітні ціни підняли до 18,46 грн/кг (на 206%), то в липні вона подешевшала до 6,78 грн/кг.

На чому тепер заощаджуємо

При цьому ряд важливих товарів став дешевше. Зокрема, курячі тушки з 59,37 грн/кг подешевшали до 51,25 грн/кг. Куряче філе – з 101,72 грн/кг до 84,84 грн/кг.

Також стали дешевшими яйця – якщо в грудні десяток коштував 21,07 грн, то в липні вже 16,22 грн.

Як подешевшало пальне

Окремо варто згадати зниження цін на паливо, причиною якого стала світова криза і надлишок видобутку нафти.

Бензин А-92: було – 26,98 грн/л, стало – 21,49 грн/л;

Бензин А-95: було – 28,09 грн/л, стало – 22,62 грн/л;

ДТ: було – 27,45 грн/л, стало – 21,85 грн/л.

Газ: було 12,53 грн/л, стало – 11,60 грн/л.

Як в Україні з початку року змінилися ціни ukrstat.gov.ua

Як в Україні з початку року змінилися ціни ukrstat.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останній рік істотно подорожчали сигарети – ціна виросла на 20-30%. Також на 8% (з 16,30 грн до 17,61 грн за пляшку) подорожчало пиво.

За даними на травень, зростання цін у Україні в середньому склав 2,5%, але деякі товари подорожчали в рази.

В Україні в липні 2020 року базовий індекс споживчих цін склав -0,1%, що свідчить про негативну інфляції.