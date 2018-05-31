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В Україні подорожчає м'ясо: коли і на скільки

1.3тЧитати новину російською

Уже до середини літа в Україні очікується зростання цін на м'ясо.

Такий прогноз озвучила в ефірі ObozTV глава Асоціації тваринників України Ірина Паламар.

За словами Паламар, цього місяця спостерігається зростання цін на 5-10% на основні корми для тваринництва - кукурудзу, ячмінь та інші.

"Асоціація тваринників не прогнозує зростання цін на м'ясо у червні. Але вже у липні ми прогнозуємо подорожчання м'яса приблизно на 7%", - зазначила вона.

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"Собівартість м'яса зростатиме через збільшення ціни на корми. Корми складають 70% собівартості у тваринницькій продукції", - пояснила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ України Уляна Супрун розповіла, яку небезпеку для здоров'я українців становить м'ясо.

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Теми
Ціни на продуктиЗростання цін в УкраїніПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Місце
Україна
Об'єкт
продукти
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