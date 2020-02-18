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18 лютого • оновлено в 13:37
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"Це рабство!" Милованов прояснив небезпеку роботи без трудових книжок

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Кожен п'ятий українець працює без трудової книжки. Для людей це великий ризик – якщо людина на роботі отримає травму, вона може залишитися без грошей і компенсацій.

Такі результати перевірок роботодавців оприлюднив міністр економіки Тимофій Милованов у вівторок, 18 лютого, в Facebook. За його словами, за два тижні інспектори Держпраці відвідали понад 184 тисячі підприємств і виявили 315 фірм взагалі без держреєстрації, співробітники яких працювали "в чорну".

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"Тобто цих підприємств не існує, але ж люди там працювали. 700 українців взагалі ніяк не оформлені. Чи це не рабство?", – обурився міністр. Він зазначив, що перевірка змусила роботодавців розпочато масово оформляти з людьми відносини. Так, у сфері торгівлі та громадського харчування було оформлено понад 123 тисячі чоловік.

"Зараз триває інспекційна кампанія – коли інспектори вже не розяснюють, а штрафують тих, хто так і не впорядкував трудові відносини з найманими працівниками. Далі – рейди по підприємствам будівельної галузі, сільського господарства, транспорту. Ми маємо дати українцям можливість працювати легально та отримувати за це гідну зарплату", – написав Милованов

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі кілька років в світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішники, продажників, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, Шиномонтажник або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Робота в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
працевлаштування робота
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