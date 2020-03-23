Царьов поскаржився, що російський банк визнав його терористом

Екс-регіонал і прихильник "русского міра" Олег Царьов поскаржився, що російський банк хоче закрити його рахунок – в установі побоюються за репутацію через такого клієнта.

Про це Царьов написав у Twitter. "Росбанк просить мене закрити рахунок, відкритий п'ять років тому. Банк побоюється репутаційних ризиків, якщо спливе, що "терорист" користується їхньою карткою. Символічно, що банк зі словом "Росія" в назві підтримує санкції проти прихильників "Російської весни", – ображено заявив Царьов.

Царьов поскаржився на "Росбанк"

Він додав, що спробує відкрити рахунок в наближеному до Кремля банку ВТБ.

Царьов поскаржився на банк Twitter / Олег Царьов

У коментарі користувачі Twitter відразу знайшли причину такого ставлення банку до Царьова. "Мене особисто наводить на деякі думки той факт, що на емблемі "Росбанка" зображений прапор ОУН-УПА", – пожартував ZhenDozZ.

Коментарі до посту Царьова Twitter / Олег Царьов

І навіть запропонували пособнику бойовиків спосіб обійти блокування. "Там на зворотному боці картки є інформація, як обійти ці підводні камені. Сфоткай, і я тобі покажу", – запропонував BorisArt.

Коментарі до посту Царьова Twitter / Олег Царьов

Також люди відзначили, що насправді це не російський банк, а французький, тому він і переживає за репутацію. "На карті ж написано Societe Generale Group. Французи це, і "Росія" у них немає в назві, є "Рос", яке звичайно асоціюється з Росією, але юридично не ідентичне", – написав Олексій Чижан.

Коментарі до посту Царьова Twitter / Олег Царьов

Чому випадок з Царьовим – лише початок

Блогер Денис Казанський з цього приводу зазначив, що те, що сталося з Царьовим – не дивно. Останнім часом все більше з'ясовується правди про "героїв" Новоросії" та їхні справжні "подвиги" 2014 року.

"Уже навіть в Росії до цього непотребу відчувають огиду, не хочуть зв'язуватися. Справа Мозгового, якого визнав розбійником і вбивцею підконтрольний Росії Луганський суд, стала для бізнесу очевидним сигналом. Кон'юнктура змінилася, професійні "новороси" більше не потрібні, і бруднитися об них не варто", – написав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що терористи "ДНР" не підтвердили жодного випадку зараження коронавірусом на окупованих територіях, ситуація в донецьких лікарнях критична.

Терорист "ДНР" Сергій Лашин з Пермського краю зізнався на камеру, що війну на Донбасі в 2014 році розв'язало не місцеве "ополчення", а російські найманці.

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