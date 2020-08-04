МоваЯзык

Топтеми:

Третьякова не змогла озвучити суму гідної зарплати нардепа. Відео

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
2,2 т.
Третьякова не змогла озвучити суму гідної зарплати нардепа. Відео

Третьякова сказала про зарплату народного депутата. Колаж Обозревателя

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що підвищення прожиткового мінімуму в Україні не призведе до збільшення зарплат депутатів. Водночас вона не змогла пояснити, скільки держава має платити народним обранцям.

Про це вона сказала, пояснюючи особливості законопроєкту №3515, який призведе до кардинального підвищення прожиткового мінімуму, йдеться в повідомленні Telegram-каналу PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Третьякова заявила, що в законопроєкті всі заробітні плати НАБУ, ДБР, Рахункової палати, народних депутатів "відв'язані" від прожиткового мінімуму.

"Так, збільшення цього показника не впливає на розмір заробітних плат депутатів та інших", – сказала Третьякова.

Вона додала, що збільшення зарплати потрібно "не їй", однак воно впливає на доходи інших простих українців – помічників народних депутатів, юристів.

"Це робочі місця українців. Тому я мала на увазі комплекс фінансування інституції народного депутата, з усіма витратами", – зазначила Третьякова.

На запитання, то яка ж конкретна цифра треба депутатам, вона сказала, що не може її назвати, бо є прихильницею іншого підходу до підрахунку оплати праці.

"Я прихильниця проєктного підходу: обраховувати ті витрати, які є, а не ті, які хтось захотів. І мої забаганки український народ також не має виконувати, якщо вони не обґрунтовані", – підсумувала депутатка.

Галина Третьякова про зарплати депутатів

Галина Третьякова про зарплати депутатів PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуги народу" на чолі з керівником профільного комітету Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкт №3515, який призведе до зростання прожиткового мінімуму практично (ПМ) в два рази. Однак водночас більшість соціальних гарантій відв'яжуть від цього показника.

Глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова вважає, що нинішньої зарплати нардепа не вистачає для якісної роботи.

Українасоціальні стандартиЗарплати чиновниківЗарплати в УкраїніПідвищення зарплат і пенсійВерховна Рада УкраїниПартія Слуга народумінімальна зарплатаГалина Третьякова
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Особисті фінанси