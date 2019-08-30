ТОП мільйонерів у новому Кабміні: скільки заробили міністри

Нові українські міністри, як і інші чиновники, напередодні призначення на посади відзвітували про свої доходи за 2018 рік. Найбагатшою виявилася міністр фінансів Оксана Маркарова. Але і деякі інші отримали не набагато менше.

Про те, скільки заробили нові міністри за минулий рік – в матеріалі OBOZREVATEL.

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – у 2018 році отримав 255,3 тис. грн зарплати. І майже в 10 разів більше йому заплатили командировочних – 2,3 млн грн. Також 723 тис. грн Кулеба отримав в якості гонорарів від громадської організації "Місто-Сад". Разом – приблизно 3,27 млн грн.

Дмитро Кулеба

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України і міністр цифровий трансформації – у 2018 році отримав зарплату в розмірі 4,3 млн грн. Це гроші від зайняття підприємницькою діяльністю. Ще 1012 грн у вигляді відсотків йому нарахували за банківським вкладом.

Михайло Федоров

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – один з найбагатших членів Кабміну. Це пояснюється просто: багато працював. У минулому році він отримав 4,3 млн від Піттсбурзького університету (там він працює професором) і 1,7 млн грн від Київської школи економіки (є її почесним президентом). Ще 1,2 млн Милованов отримав як винагороду за членство в Раді НБУ. Ще йому нарахували близько 100 тис. грн відсотків. В сумі це близько 7,2 млн грн на рік.

Тимофій Милованов

Міністр фінансів Оксана Маркарова задекларувала 632,3 тис. грн зарплати і ще 687 тис. грн від здачі нерухомості в оренду. До того ж відсотки, продаж цінних паперів, дивіденди в 2018 році разом з чоловіком принесли їй близько 9 млн грн. Разом – близько 10,3 млн грн.

Оксана Маркарова

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України – в 2018 році заробив 1 млн грн від підприємництва, продав майна на 280 тис. грн, а ще отримав 450 тис. грн зарплати. Разом – 1,73 млн грн.

Олексій Оржель

Міністр оборони Андрій Загороднюк вказав, що отримував лише зарплату – 294 тис. грн.

Андрій Загороднюк

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ – задекларував 271 тис грн зарплати і відшкодування в розмірі 2,5 млн грн в графі "інше".

Вадим Пристайко

Новий міністр юстиції Денис малюська задекларував зарплату 1,1 млн грн.

Денис Малюська

Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в 2018 році отримав 919 тис. Грн зарплати і 5,1 млн грн у вигляді роялті, відсотків і дивідендів. Разом – трохи більше 6 млн грн.

Арсен Аваков

Міністр соцполітики Юлія Соколовська зазначила. що отримала 1,1 млн грн від заняття підприємницькою діяльністю та 1000 грн банківських відсотків.

Юлія Соколовська

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський отримав 5,7 млн грн зарплати, 38 тис грн страхових виплат і 650 тис грн від продажу майна. Також йому нарахували 32 тис грн за програмою лояльності. Разом – 6,5 млн грн.

Володимир Бородянський

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька задекларувала зарплату в 269 тис грн, гонорари – 23 тис., І 106 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Разом близько 398 тис грн.

Зоряна Скалецька

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад в декларації вказала 746 грн зарплати і 6913 грн гонорарів.

Ганна Новосад

Олена Бабак, міністр розвитку громад і територій України, повідомила, що в 2018 році отримала 447 тис. грн зарплати. Також їй нарахували 422 тис грн на виконання депутатських повноважень (вона була народним депутатом) і 90 тис грн на робочі поїздки по Україні. Ще Бабак отримала 150 тис грн у вигляді відсотків і дивідендів. Разом – трохи більше 1,1 млн грн.

Олена Бабак

Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій задекларував 777 тис грн зарплати, 84 тис. грн доходу від продажу цінних паперів і 238 тис грн доходу від відсотків. Разом – трохи більше 1 млн грн.

Владислав Криклій

Топ-5 міністрів з найбільшим доходом у 2018 році:

Оксана Маркарова – 10 млн грн;

Тимофій Милованов – 7,2 млн грн;

Володимир Бородянський – 6,5 млн грн;

Арсен Аваков – 6 млн грн;

Михайло Федоров – 4,3 млн грн.

Новий склад Кабінету міністрів України

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий склад Кабінету міністрів України буде приїжджати на роботу на авто вартістю до 2,5 млн грн. Один з кращих автомобілів у міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, а ось міністр фінансів Оксана Маркарова до сих пір не обзавелася машиною, а в декларацію вона внесла коня.

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