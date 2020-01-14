Таксисти отримують більше! Милованов зажадав підвищення зарплат в Кабміні

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 14 січня, під час обговорення змін у трудовому законодавстві, передає УНІАН.

"Певні заступники міністрів, хороші, яких я знаю, яких взяли з ринків, не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже йдуть у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тисяч гривень, а водій Uber може заробити більше", – заявив Милованов.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати", – сказав міністр.

Тимофій Милованов

Як писав OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

Милованов заявив, що зарплати в 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.

Також журналісти писали, що Милованов нібито запитував премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%. Міністр спростував дані і показав виписку з рахунку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!