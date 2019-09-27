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27 вересня • оновлено в 18:34
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Субсидій більше не стане: у Гончарука відхрестилися від важливої передвиборчої обіцянки Зеленського

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У Міністерстві соціальної політики не будуть змінювати систему нарахування субсидій.

Відомство має намір лише відкоригувати певні технічні моменти. Про це сказала його керівник міністерства Юлія Соколовська, передає "Інтерфакс - Україна".

"Системно міняти нічого не будемо. Ми реально проаналізували, як система субсидій починалася і як вона трансформувалася. Ми бачимо, що, в принципі, вона працює. Зазвичай до нас звертаються люди по окремих моментах. Є речі, які ми хочемо відкоригувати, але це не стосується критеріїв, це стосується певних технічних речей", – повідомила Соколовська.

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Міністр запевнила, що субсидій вистачить на всіх, хто має в них потребу, оскільки до державного бюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів.

На питання щодо ідеї президента України Володимира Зеленського про те, щоб люди похилого віку старше 70 років взагалі не платили за комунальні послуги, Соколовська сказала, що зараз це не розглядається.

"Зараз акцент – на продовження політики субсидій", – уточнила вона.

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Субсидій більше не стане: у Гончарука відхрестилися від важливої передвиборчої обіцянки Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи. Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

  • Законопроект про перевірку субсидій, підготовлений парламентською фракцією "Слуга народу", посилить умови їх отримання. Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук.

  • В кінці липня представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що уряд може надати субсидії додатково ще одному мільйону українських сімей.

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Теми
Монетизація субсидій Тарифи ЖКГ і субсидії Опалювальний сезон в Україні
Особа
Юлія Соколовська
Місце
Україна
Тег
субсидії
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
"Классно поменяли! Отлично поменяли!" (с) Мел Брукс
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не дождетесь
не дождетесь
так я-таки не понял, а что вообще изменилось в стране?
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