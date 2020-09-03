Стало відомо розмір стипендії, яку хотіли платити батьку Зеленського.

Розмір довічної державної стипендії, яку хотіли призначити батькові президента України Олександрові Зеленському, становить 2568 гривень.

Це випливає із норм Закону "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" від 2015 року, на підставі якого призначалася виплата.

Згідно з проєктом указу, стипендію Зеленському мали дати як видатному діячеві освіти, який досягнув сімдесятирічного віку. У ньому зазначалось, що він має науковий ступінь доктора технічних наук і звання професора.

Проєкт указу про призначення стипендії Олександрові Зеленському kmu.gov.ua

Як відомо, батько президента працює завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

Розмір довічної стипендії, згідно із законом, становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 липня 2020 року такий мінімум становить 1712 гривень. Отже, розмір стипендії для Зеленського мав бути 2568 грн.

У Законі також зазначено, що одночасно в Україні може виплачуватися 100 таких стипендій.

Розмір довічної стипендії. rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею надати довічну стипендію батьку президента Володимира Зеленського – 72-річному викладачеві в криворізькому філіалі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Олександрові Семеновичу – фактично подав т. в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

Проєкт постанови було опубліковано на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

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