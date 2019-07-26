США ввели санкції проти друга Володимира Путіна

Влада США ввела санкції проти членів сім'ї нелегітимного президента Венесуели Ніколаса Мадуро і людей із його оточення. Вони крали мільйони доларів із соціальних програм.

Про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США, повідомляє "Європейська правда". До "штрафного" списку потрапили 10 осіб, серед яких троє пасинків глави держави (Вальтер, Йоссер і Йошвал), глава корупційної мережі колумбійський бізнесмен Алекс Сааб і сини першої леді Силії Флорес.

Також санкції введені проти 13 компаній.

За даними США, корупційна мережа зосереджувалася на збагаченні наближеного до Мадуро оточення за рахунок програми соціального забезпечення громадян країни.

"Корупційна мережа дозволила Мадуро і членам його сім'ї красти у жителів Венесуели. Вони використовують їжу як форму соціального контролю, щоб винагороджувати політичних прихильників і карати опонентів, водночас привласнюючи сотні мільйонів доларів за допомогою низки шахрайських схем", — йдеться у повідомленні.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

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