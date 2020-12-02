Кому роздадуть по 8 тисяч від Зеленського: як отримати і хто за це заплатить

Українцям, які працюють, і фізособам-підприємцям, які втратять частину доходу через посилення карантину, роздадуть по 8 тисяч гривень. На це з бюджету планують витратити понад 10 млрд грн. Водночас розмір допомоги не прив'язуватимуть до суми виплачених податків. У результаті гроші отримають і ті, хто приховував обіг і платив мінімальні податки.

Це передбачено законопроєктом №4430, який зареєстрували у Верховній Раді. Автор документа – президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, вимоги щодо сплати податків для отримання допомоги немає. Тобто 8 тисяч можуть отримати навіть ті, хто платить лише кілька тисяч грн податків. Без виплати залишаться співробітники:

якщо після 31 жовтня 2020-го вид діяльності їхнього підприємства змінили на той, що не може працювати в період локдауну;

працюють за сумісництвом;

отримують середню зарплату, яка вища за 30 тис. грн.

Підприємці, якщо:

офіційно працюють менше ніж три місяці;

платили за себе ЄСВ менше ніж три місяці;

які після 31 жовтня 2020-го змінили вид діяльності;

які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями;

які вже припинили свою діяльність (закрилися).

Для цього можна заповнити заяву в електронній формі за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг. У заяві потрібно вказати ПІБ, дату народження, серію і номер паспорта, ІПН, адресу місця проживання, підтвердження відповідності застрахованої особи положенням закону; номер банківського рахунку для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

підтримку надаватимуть на час карантину й шість місяців після нього;

продовжать договори оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період карантину

скасують плату за оренду комунального та державного майна;

у стаж рахуватиметься період, коли людина отримувала допомогу;

дозволять доплачувати ЄСВ самостійно, щоб не втратити частину пенсії.

Математика нової ідеї Зеленського:

Тільки за три місяці податкових канікул бюджет може втратити 6,2 млрд грн. Якщо ж податкові канікули затягнуться на пів року, "дірка" становитиме вже 12,4 млрд! (Для розрахунків використано дані ДПС за минулий рік).

Якщо кожній фізособі-підприємцю виплатять по 8 тисяч гривень, із бюджету доведеться витратити 14,4 млрд грн! Зокрема, в Україні близько 1,8 млн фізосіб-підприємців, які платять близько 25 млрд грн податків на рік, йдеться в даних Opendatabot. За підрахунками Офісу президента, за час карантину закриється частина ФОП, а розмір компенсації становитиме близько 10 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL: