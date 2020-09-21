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"Слуга народу" Тищенко подарував нерухомість за 3,7 млн грн

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
27,8 т.

  • Нардеп Микола Тищенко влітку 2020 року тричі вносив зміни до своєї декларації

  • Двічі політик замовляв рекламні послуги на загальну суму 452 тис. гривень

  • У серпні Тищенко подарував нерухомість. Її оцінили в 3,7 млн гривень

''Слуга народу'' Тищенко подарував нерухомість за 3,7 млн грн

Народний депутат Микола Тищенко (фракція "Слуга народу") влітку 2020 року у своїй електронній декларації тричі оновлював інформацію про суттєві зміни у матеріальному становищі.

Зокрема, він подарував нерухомість вартістю понад 3,7 млн грн і двічі оплачував дорогу рекламу. Про це йдеться в даних на сайті НАЗК.

Що змінилось у Тищенка в декларації

  • 11 червня – заплатив за рекламні послуги 308 тис. гривень;

  • 10 липня – заплатив за рекламні послуги 144,9 тис. гривень;

  • 18 серпня – за договором подарував нерухоме майно, яке оцінили в 3,744 млн грн. У щорічній декларації Тищенка за 2019 рік нерухомості, оціненої в таку суму, не було (але була така, вартість якої не вказувалася).

Декларація Миколи Тищенка.
Трати Тищенка на рекламу.
Тищенко подарував нерухомість.

Що Тищенко вказав у декларації за 2019 рік

Тищенко разом із сім'єю користується квартирою площею 158,1 кв. м вартістю 7,55 млн грн (належить Віталію Сітаку), квартирою площею 53,4 кв. м (власність його батька).

Спільно з іще трьома громадянами України він володіє (частка 25,55%) нежитловим приміщенням у Києві площею 283,5 кв. м.

У розпорядженні Тищенка автомобіль Mercedes-Benz S400 2019 року випуску вартістю 2,6 млн грн. Ще одне авто, Audi A8, належить батькові нардепа.

Також у нього три годинники Rolex, два – Audemars Piguet, два – Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham.

У дружини Тищенка Алли Барановської шість елітних годинників; дев'ять брендових сумок: Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent; клатчі від Valentino, Dior, Chanel; сережки з діамантами Tiffani&Co, каблучка Bulgari і браслет від Cartier; на неї записана квартира d Києві площею 74 кв. м, земельна ділянка 1000 м і паркомісце; їздить дружина нардепа на Mercedes-Benz CLA250 2014 року.

Спільно з Володимиром Шапенком Тищенко володіє торговельними марками "ресторан-бар Сейф", "Рішельє", "Велюр", "Наша карта", "суші-бар Пухнастий", "Тургенеф", "Супермодель року", "ресторан "Три вилки", Coin organic cuisine restaurant, Coin; нардепу належать торговельна марка facebook cafe, Bar Lobby, "Бар квітів від Миколи Тищенка", Nikolay Tishchenko restaurants since 1998 ТМ "Wlunch" спільно з ТОВ "Інвест новація", кінцевим бенефіціарним власником якого є Степан Черновецький.

Дружині нардепа належить 50% у ТОВ "Дружба Бранч" (ресторанний бізнес), 50% – у ТОВ "Кеплер 452" (ресторанний бізнес). З кінця 2018 року – 30% в ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Рімід" (ресторанний бізнес), 28,75% у ТОВ "Світ ЛТД" (ресторанний бізнес), співвласником в яких також виступає Володимир Шапенко.

Протягом минулого року Тищенко заробив 596,1 тис. грн: 174,1 тис. грн зарплати народного депутата; 156,8 тис. грн відшкодування виплат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень; 30,7 тис. грн компенсації за проїзд; 180 грн на службові відрядження по Україні від управління справами апарату Верховної Ради; 22,3 тис. грн від партії "Слуга народу"; 40,7 тис. грн зарплати за сумісництвом у ТОВ "Світ" ЛТД, 80,8 тис. грн – від ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Рімід", 2,66 тис. грн виплат від ТОВ "Контрамарка Україна", 68 тис. грн додаткового блага від ТОВ "Самсунг Електронікс Україна"; 166 грн відсотків у банку "Глобус".

Барановська заробила в 2019 році 445,2 тис. грн: 293,2 тис. грн від підприємницької діяльності; 150 тис. грн від надання майна в лізинг від ТОВ "Компанія "Конкорд"; 1,9 тис. грн призових виплат від ТОВ "Тотал Маркетинг Едженсі" і 193 грн відсотків у банку "Глобус".

В українському банку "Глобус" нардеп зберігає 29,7 тис. грн і €10, а в Приватбанку 17 грн. Ще $1,5 тис. лежать на рахунку в Bank of America (США). Готівкою у нього 7,9 млн грн, $37 тис., €11 тис.

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