''Слуга народу'' прийшов до Ради з годинником Rolex за $17 тисяч

Народний депутат Андрій Задорожний (фракція "Слуга народу") прийшов до Верховної Ради з годинником Rolex Submariner, вартість якого становить від 17 до 24 тисяч доларів (від 478 до 675 тисяч грн).

Коштовний аксесуар на обранцю помітили під час засідання в п'ятницю, 18 вересня, повідомив "Апостроф".

Цього годинника в декларації Задорожного за 2019 рік немає. Якщо він придбав його чи отримав у подарунок у 2020 році, то в декларації це буде відображено вже у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова АМКУ Ольга Піщанська є власницею чеської компанії, якої немає в її майновій декларації.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія купив будинок у котеджному містечку Green Hills під Києвом за ціною однокімнатної квартири в столиці.

Народний депутат України Ілля Кива (ОПЗЖ) заявив, що не задекларував квартиру на вул. Лютеранській у Києві тому, що там живе його подруга, з якою у них "просто спільний секс".