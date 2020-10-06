"Слуга народу" хоче легалізувати самогон: де дозволять варити і як корови допоможуть обійти податки

В Україні "Слуги народу" зареєстрували законопроєкти №4127 і №4153, які не тільки легалізують самогон, але і дозволять фізособам-підприємцям торгувати ним. А якщо водночас у бізнесмена є три корови і він здає щонайменше тонну молока на місяць, то за 100 літрів міцного напою податок можна зовсім не платити.

Про те, як і що пропонують змінити "слуги" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Самогон варити не можна, але його все одно варять

В Україні за лічені хвилини можна знайти в мережі і самогонний апарат, і сотні рецептів "домашньої горілки". А якщо не хочеться витрачати час на виробництво, через "Нову пошту" можна замовити вже готовий продукт.

Зараз закон забороняє не тільки виробляти, але навіть зберігати самогон, самогонний апарат. У Кодексі адміністративних правопорушень є окрема стаття, присвячена такому порушенню (176-я). Але санкція щодо неї всього від 51 до 170 грн.

Довести виробництво або зберігання складно. Для цього правоохоронець має легально потрапити в будинок можливого порушника. Зрозуміло, що санкцію на обшук з метою знайти самогонку, отримати неможливо. А будь-яким іншим способом поліція потрапити в чуже житло не може.

Юрист Олександр Плахотник зазначає: і хоч санкція статті символічна, заборона на виробництво самогону фактично виводить у тіні всіх, хто зараз виробляє і продає самогон. За новими правилами будь-який українець зможе у себе на кухні облаштувати "лікеро-горілчаний завод".

"У пояснювальній записці до документа йдеться, що заборона на виробництво самогонки приймалася ще в рамках "сухого закону". Я б не погодився з таким твердженням. Це підакцизний товар, який вимагає особливої технології під час виробництва, ця продукція може бути небезпечною для життя", – пояснює Плахотник.

І хоча сам законопроєкт про легалізацію самогону здається нешкідливим, мовляв, цим займаються і зараз, у документі сказано, що він може ухвалюватися тільки ще з однією ініціативою: дозволити фізособам-підприємцям, які займаються молочкою, гнати самогонку і не платити акциз на нього. А ось це дійсно смілива пропозиція.

Навіщо фізособам-підприємцям варити самогон?

В Україні є крафтове виробництво пива, вина, а тепер буде можливість крафтово виробляти і самогон, розповідає OBOZREVATEL один із авторів законопроєкту Ігор Фріс. Фізособи-підприємці зможуть виробляти і продавати міцні напої.

"Фізособи-підприємці можуть займатися цією діяльністю, дотримуючись критерії якості продукції, технічного обладнання, мають бути спеціальні приміщення. Вони повинні будуть отримувати платну ліцензію", – розповідає нардеп.

Чи залишиться у такому разі фізособа-підприємець на єдиному податку, "слуга народу" уточнити не зміг. Мовляв, зараз створюється новий вид господарської діяльності, а вже після будуть врегульовані інші питання.

Що цікаво, якщо водночас у фізособи-підприємця є три корови і він щомісяця здає на переробку не менш тонни молока, то за 100 літрів самогону платити податки не доведеться.

"Ми вводимо визначення, що таке самогоноваріння, що таке брага. І це стає дозволеним видом діяльності. Податок не стягуватиметься тільки зі 100 літрів самогону. Якщо він зробив 1000 літрів крафтового самогону, то зі 100 літрів не платитиме акциз, а з іншого платитиме", – розповідає Фріс.

Небезпечна горілка: чого не вистачає в законопроєкті

Таке нововведення насамперед може вдарити по легальним виробникам алкогольних напоїв. Через погіршення економічної ситуації споживання "домашнього спирту" виросло і без того, розповідає OBOZREVATEL директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Домашній самогон як виробляли, так і будуть робити. Єдина різниця – наразі фізособи-підприємці зможуть продавати його без податків і абсолютно легально.

Зазначимо, виробництво самогону в домашніх умовах може бути небезпечним для життя. Наприклад, у грудні минулого року в Білій Церкві двоє чоловіків отруїлися сурогатним самогоном, який їм продала 71-річна місцева жителька. Один із них помер.

Без жорсткого контролю за виробництвом та продажем, стимулів легально продавати самогон не буде. Ті, хто зараз займається незаконним бізнесом, продовжать це робити без будь-яких ліцензій.