Зарплати "в конвертах" на мільйон: "слуг народу" звинуватили у масштабній фінансовій схемі

Журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Про це повідомляється в матеріалі "Страны". Видання посилається на кілька джерел в Офісі президента та серед депутатів. Стверджується, що перші подібні виплати почалися на початку жовтня.

"Фракція дуже неоднорідна. Тут є багаті та бідні депутати. Ті, хто живе на одну зарплату (в середньому близько 40 тисяч гривень до вирахування податків. – Ред.), і ті, хто володіє бізнесом і утримує кілька депутатів.

Із першого дня назрівало питання, хто, як і в якій пропорції буде доплачувати гроші за відсутності партійної каси і зрозумілих донорів. Перший місяць не платили – мало не почався голодний бунт. А потім з'явилися гроші" – цитують журналісти одного з депутатів "Слуги народу".

Слуга народу Колаж

За словами джерела у фракції, кошти траншу були розподілені в різних пропорціях.

Керівники нібито отримали по 25-50 тисяч доларів на руки. Партійне начальство середньої ланки – очільники комітетів і заступники глави фракції – по 15 тисяч доларів. Решті роздали по 10 і 5 тисяч залежно від рангу, статусу та функціоналу депутата.

У матеріалі також сказано, що завідує роздачею грошей нібито глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Він кілька разів проводив консультації із заступниками голови фракції, з Разумковим та Арахамією, щоб з'ясувати матеріальне становище, ступінь лояльності депутата, а також причетність до тієї чи іншої групи впливу", – заявило джерело.

Грошей, за його словами, не отримали мажоритарники і заможні депутати, керовані так званою антиколомойською коаліцією.

Також чорні зарплати не отримували депутати, "орієнтовані" на бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Їх окремо курирує, а, найімовірніше, фінансує Коломойський через Ігоря Палицю. Вони за своєю програмою. За якої – мені невідомо", – розповіло джерело, близьке до керівництва партії.

"Бабка бабці сказала. Можливо, якимось групам із чиїхось орбіти й допомагали, але це маячня і фантастика", – заявив "Стране" глава фракції "СН" Давид Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше депутат від "СН" Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, на детекторі брехні.

Скандал спалахнув через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми під час оформлення угод із нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази та свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету.

24 жовтня Арахамія прийшов на перевірку поліграфом через скандал із можливим хабарництвом в податковому комітеті Ради.

До цього успішно пройшов перевірку Дубинський. Його тестування тривало близько 3 годин. Поліграфолог, за попередніми результатами, запевнив, що нардеп не брав хабарів за голосування в парламенті.

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