"Скромна людина": Вакарчук розповів про свої авто і квартири в Києві

Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук володіє двома квартирами в Києві, автомобілем Range Rover, а також має близько 12 млн грн на банківських рахунках.
Про це артист розповів в інтерв'ю LIGA.net, назвавши себе "досить скромною людиною в побуті".
"Я живу в багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", - заявив Вакарчук.
За його словами, у нього немає ніяких вілл за кордоном і офшорних компаній.
"У мене є одна машина Range rover, їй приблизно п'ять років. Є банківські рахунки (на них близько 12 млн. грн). Я ніяк не пов'язаний в бізнесі з олігархами", - сказав він.
Святослав Вакарчук
liga.net
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук пообіцяв, що в його партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.
Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.
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