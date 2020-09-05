Складено рейтинг найбільш затребуваних фахівців в Україні: кому скільки платять

В Україні за час карантину різко виріс попит на послуги фахівців, які вміють щось відремонтувати, встановити або виправити в будинку.

Про це з посиланням на дані сервісу замовлення послуг Kabanchik повідомив сайт "Сегодня". Також стало відомо, які послуги можуть бути найбільш затребувані восени.

Замовлень стало на 80% більше

"За червень – липень українці створили в інтернеті понад 27,5 тис. замовлень на послуги сантехніків, електриків, плиточників і штукатурів. Це на 80% більше, ніж за два попередні місяці. Зростання попиту пояснюється стартом будівельного сезону, а також поетапним виходом країни з карантину", – відзначили автори.

У публікації уточнили, що схожа картина спостерігається і на інших подібних сайтах.

За червень і липень на сантехніків оформили понад 7 тис. заявок, це на 46% більше, ніж в попередні місяці. Їх просили усунути протікання в трубах і каналізації, полагодити кран або встановити водонагрівач. При цьому середній чек на їхні послуги підріс на 8% в порівнянні з квітнем і травнем – 600 грн.

Попит на укладку плитки, штукатурні роботи влітку виріс майже вдвічі. В основному плиточників замовляли, щоб викласти плитку у ванній, а штукатурів – підготувати стіни під поклейку шпалер. Середній чек за послуги плиточників виріс на 5% – 5400 грн, штукатурів на 4% – 4600 грн.

За даними профільних сайтів, укладання квадратного метра плитки стартує від 250 грн, штукатурка одного "квадрату" стіни – від 80 грн. Тобто за середній чек можна укласти 20 кв. м плитки або обштукатурити 50-55 кв. м стін.

На 50% більше стало роботи влітку і у електриків – 3945 замовлень. Їх просили полагодити проводку, відремонтувати світильник або повісити люстру в квартирі. Середній чек за одне замовлення в червні і липні склав 800 грн, стільки ж, як і в попередні два місяці.

На які послуги зріс попит в Україні під час карантину segodnya.ua

На чому можна заробити восени

Експерти кажуть, що з настанням осені збережеться попит на звичні послуги, але стануть більш затребуваними і нові.

Зокрема, восени будуть затребувані утеплення вікон, стін і балконів, установка бойлерів, а також їх чистка і ремонт. Ще одна затребувана послуга восени – збирання врожаю і доставка його з дачі. Також будуть затребувані "чоловіки на годину", складальники меблів, електрики, сантехніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед найбільш незатребуваних на ринку праці спеціальностей виявилися юристи, ендокринологи, флористи, товарознавці і виконроби.

В Україні з 1 вересня Держслужба з праці посилить перевірки офіційного оформлення працівників. Роботодавцям, які наймають людей без офіційного працевлаштування, загрожують значні штрафи.

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