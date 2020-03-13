Скільки коштує "швидкий" кредит в Україні: рахуємо на прикладі

Перше, що варто запам'ятати: будь-який кредит – це чужі гроші, які ви берете тимчасово із зобов'язанням повернути. І той, хто надав вам позику – зробив послугу, що також коштує грошей. З'ясуємо докладніше.

Вартість кредиту в банку може бути меншою. Але при цьому менеджер банку повинен переконатися, що ви зможете платити. А це довідка про офіційний дохід, інформація про майновий стан. МФО (мікрофінансові організації) всієї цієї інформації не вимагатимуть, але в результаті доведеться платити більше.

МФО видають кредит на короткий термін. Наприклад, у ШвидкоГроші кредит коштує всього 2% в день. За кредиту у 2 тисячі гривень це всього 20 грн на день. Головне – переконатися, що ставка фіксована. І тут найцікавіше.

Наприклад, при ставці у 2% і кредиті у 2 тисячі гривень за місяць ви повинні повернути 3,2 тис. грн. Це за умови, що немає платежів за обслуговування, штрафних санкцій (наприклад, за передчасну виплату) тощо.

Отже, оформляючи борг, ви повинні:

Уважно прочитати умови, договір і з'ясувати остаточну ставку;

Переконатися, що немає додаткових платежів за погашення боргу раніше за термін;

Дізнатися, які штрафні санкції передбачені і коли їх доведеться виплачувати.

"Коли потрібен швидкий кредит, то важливим моментом є правильний вибір компанії – де найлояльніші умови повернення і менша загроза стати об'єктом переслідування колекторів. Умови в подібних компаніях більш-менш однакові. Так, існують різні акції на перший кредит або на наступні, але в результаті клієнт все одно платить схожі гроші за послугу, – розповідає директор ШвидкоГроші Олександр Холод. – Небезпечно обирати компанію за дуже яскравою і агресивною рекламою – можна отримати сир у мишоловці. Важливо довіряти тим гравцям, які давно на ринку".

Експерт рекомендує звертати увагу на компанії, які:

дорожать своєю репутацією;

мають канал зворотного зв'язку;

чують клієнтів;

готові йти на переговори і навіть реструктуризацію.

Чому кредит в МФО коштує дорожче?

Банк при розрахунку кредитної ставки повинен врахувати вартість депозитів, витрати на обслуговування відділень, прибуток і витрати на тих, хто не поверне борг. Але з огляду на те, що МФО висувають менше критеріїв до своїх клієнтів, вони беруть на себе великі ризики і мають відображати їх у кредитних ставках.

Варто враховувати, що клієнт, який приходить повторно і вже довів, що може справно платити, викликає менше підозр, отже, може претендувати на вигідніші умови.

"Для наших постійних клієнтів, які справно повертають кредити, ШвидкоГроші пропонує нові можливості – кредит удвічі більший у користування до 70 днів! – розповідає Олександр Холод, директор ШвідкГроші. – Такий кредит економить ваші гроші, оскільки коштує лише 1% за день, і дає більше можливостей одночасно".

Чому в МФО ставки вищі по всьому світу?

Мікрофінансове кредитування – гроші до зарплати. Це та суми, яка має тимчасово підтримати платоспроможність, але при цьому повернути гроші потрібно у стислі терміни. Тож якщо ви берете кредит на місяць, варто враховувати, що це "запасний варіант", який доведеться погасити у стислі терміни.

І якщо банк може видавати "довгі позики", то МФО працює зі "швидкими" кредитами. Вартість розрахована з огляду на те, що гроші повернуть в зазначений термін. Тобто протягом декількох тижнів.

У будь-якій країні світу подібні "швидкі кредити" завжди дорожчі, ніж банківські. Вони передбачені найперше для тих клієнтів, хто не готовий довго збирати документи, підтверджувати свою платоспроможність і чекати тижнями рішення фінансової установи.

І це не означає, що гроші можна не повертати. У будь-якому разі, це чужі інвестиції, які доведеться віддати з відсотками. Більше того, згідно із законом фінансове зобов'язання завжди залишаться за боржником.

Тому, оформлюючи кредит в МФО, треба переконатися, що ви принаймні зможете повернути гроші вчасно. В ідеалі ж передбачити витрати на погашення боргу в особистому бюджеті таким чином, щоб вони не займали більше 30%. Докладніше про те, коли варто оформлювати мікрокредит, читайте в попередніх публікаціях OBOZREVATEL.

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