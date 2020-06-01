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1 червня • оновлено в 19:53
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Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва

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Колишній нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей, якого раніше судили за розбій і підозрювали в незаконному збагаченні, зараз працює помічником начальника Головного управління Нацполіціі Києва.

Цю інформацію він вказав у своїй декларації за 2019 рік, де вказано, що за цей час його дружина стала володаркою автомобіля Maserati за 1,5 мільйона гривень.

Євген Дейд

Євген Дейд

У пари було ще два авто: Toyota Land Cruiser 2012 роки за 900 тисяч гривень і Toyota Land Cruiser Prado 2013 випуску, вартість якої не вказана, проте становить приблизно від 700 до 900 тисяч.

Також його сім'я володіє квартирою в Києві на 65 км м і житловий будинок в Рені (Одеська область) площею майже 150 кв м, де також числиться земельна ділянка на 16 соток. Ще його сім'я орендує квартиру в столиці на майже 120 кв м.

Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва
Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва
Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва
Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва
Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва
Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим відзначився "фронтовик" Дейдей, яким займалися прокурори з НАБУ і САП через підозру в незаконному збагаченні. Він також встиг отримати 5 років в'язниці за пограбування, однак пізніше справа "заглохла".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Євген Дейд
Місце
Україна
Тег
народний фронт
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