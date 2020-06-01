Скандальний екснардеп Дейдей влаштувався радником глави Нацполіції Києва

Колишній нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей, якого раніше судили за розбій і підозрювали в незаконному збагаченні, зараз працює помічником начальника Головного управління Нацполіціі Києва.

Цю інформацію він вказав у своїй декларації за 2019 рік, де вказано, що за цей час його дружина стала володаркою автомобіля Maserati за 1,5 мільйона гривень.

Євген Дейд

У пари було ще два авто: Toyota Land Cruiser 2012 роки за 900 тисяч гривень і Toyota Land Cruiser Prado 2013 випуску, вартість якої не вказана, проте становить приблизно від 700 до 900 тисяч.

Також його сім'я володіє квартирою в Києві на 65 км м і житловий будинок в Рені (Одеська область) площею майже 150 кв м, де також числиться земельна ділянка на 16 соток. Ще його сім'я орендує квартиру в столиці на майже 120 кв м.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим відзначився "фронтовик" Дейдей, яким займалися прокурори з НАБУ і САП через підозру в незаконному збагаченні. Він також встиг отримати 5 років в'язниці за пограбування, однак пізніше справа "заглохла".

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