Скандал із премією в 1630%: Милованов показав виписки з рахунку. Фотофакт

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію у 236 тисяч гривень.

Про це в середу, 11 грудня, він написав на сторінці у Facebook. Міністр також опублікував скріншоти з мобільного додатка "ПриватБанку", на яких показано зарахування зарплат і премій за три місяці роботи.

Загалом він отримав 93 122 гривні, що в середньому трохи більше 31 тисячі на місяць.

Тимофій Милованов Кабінет Міністрів України

"Моя позиція: я хочу отримувати таку ж зарплату, як і всі інші міністри. Не більше і не менше. Зарплати повинні бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилася за неї працювати", – підкреслив Милованов.

Уточнимо, остання виплата, яку чиновник показав на скріншотах, – за 5 грудня. Тоді йому нарахували зарплату в 13 869 гривень. Попередня виплата, за 15 листопада, становить 14 080 гривень.

Facebook-аккаунт Тимофія Милованова

Facebook-аккаунт Тимофія Милованова

Facebook-аккаунт Тимофія Милованова

Нагадаємо, нещодавно журналісти опублікували фото документів, адресованих Кабінету міністрів, на яких Милованов нібито запитував премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%.

Як писав OBOZREVATEL, у нещодавньому інтерв'ю Тимофій Милованов заявив, що його зарплати у 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.

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