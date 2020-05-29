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30 травня • оновлено в 02:11
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Шмигаль опублікував декларацію: чим багатий прем'єр-міністр України

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував електронну декларацію за 2019 рік, коли він ще обіймав посаду голови Івано-Франківської ОДА.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, вся нерухомість Шмигаля знаходиться на Львівщині:

  • будинок у Львові на 215 квадратних метрів, зареєстрований на дружину Катерину, який коштував в 2013 році більше 1 мільйона гривень;

  • гараж у Львові на 15 квадратних метрів;

  • дві земельні ділянки у Львові на 151 і 458 квадратних метрів;

  • нежитлове приміщення на 417 квадратів вартістю майже 5 мільйонів гривень в м.Кам'янка-Бузька;

  • дві земельні ділянки по 2,2 тисячі квадратних метрів, один з яких належить дружині, в селі Хоросниця Мостиського району;

Денис Шмигаль опублікував декларацію

Денис Шмигаль опублікував декларацію

Шмигаль також володіє автомобілем Land Rover Discovery SPORT 2016 року, вартістю 831,9 тисячі гривень.

У першій половині 2019 року Шмигаль продовжував працювати в компанії ДТЕК. Від дочірніх компаній Західенерго і Східенерго він отримав майже 3,16 мільйона зарплати.

З серпня 2019 до лютого 2020 Шмигаль працював головою Івано-Франківської ОДА, заробивши за 5 місяців майже 230 тисяч гривень.

У готівці Шмигаль тримає 92 тисячі гривень, а на банківських рахунках – 235 тисяч доларів.

Шмигаль опублікував декларацію: чим багатий прем'єр-міністр України
Шмигаль опублікував декларацію: чим багатий прем'єр-міністр України
Шмигаль опублікував декларацію: чим багатий прем'єр-міністр України
Шмигаль опублікував декларацію: чим багатий прем'єр-міністр України
Шмигаль опублікував декларацію: чим багатий прем'єр-міністр України

Як писав OBOZREVATEL, напередодні опублікував електронну декларацію також народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук, який показав три квартири в Києві, чотири автомобілі і мільйони гривень на банківських рахунках.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Економіка Особисті фінанси

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