Шкарлет підтвердив покупку Volkswagen за гроші Чернігівського політеху
Сергій Шкарлет. Фото - Лівий берег.
В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет підтвердив покупку автомобіля Volkswagen за 60 тисяч доларів за бюджетні кошти, виділені Чернігівському національному технологічному університету.
Про це колишній ректор вишу розповів в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що "Чернігівський національний технологічний університет в жебраках ніколи не ходив".
"Я, крім того, ще купив два автобуси, трактор, косарку, автонавантажувач. Я ще купив дітям двигуни на картинги, на кожну технічну кафедру в межах 500 000 гривень купили нове обладнання: деревообробка, плазмова різка, кружки радіотехніки, все те, що стосується комп’ютерів. А ще 200 камер, прохідну систему, модернізували систему опалення і все інше, зробили ремонт", – зазначив Шкарлет.
На питання журналістів він уточнив, що вантажівка Volkswagen залишилася в Чернігові, а в Києві, після призначення главою МОН, він їздить на Skoda.
У Києві Шкарлет їздить на Skoda. Фото - Лівий берег
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.
У той же час відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.
На сайті Міністерства освіти і науки України відредагували новину про призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки глави МОН.