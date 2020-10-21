Пенсіонерів в Україні обманюють схемою з псевдовиграшами і "банківськими" картками: як вона працює

В Україні поширилася схема обману, орієнтована переважно на людей похилого віку, із "виграшними" листами – коли жертві повідомляють про неіснуючий виграш, забрати який можна, купивши певний товар на круглу суму.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів глава Національного банку України Кирило Шевченко. Як поділився він, ця схема шахраїв обурила його найбільше.

Шевченко зазначив, що останнім часом до таких листів стали додавати пластикові картки, схожі на банківські.

"Нібито на них зберігається виграш, однак, для того щоб отримати доступ до картки, треба переслати квитанцію про купівлю товарів на відповідну адресу. Однак після купівлі на кілька сотень гривень, що для пенсіонерів є суттєвою сумою, нічого не відбувається, тому що на картці маленьким шрифтом написано "Зразок", – йдеться в повідомленні.

Крім того, банків, під брендами яких працюють шахраї, вже давно немає на ринку.

Як уточнив глава Нацбанку, шахраї зазвичай надсилають лист, який повідомляє про "виграш" великої суми – 100, 200 і більше тисяч гривень. Серед товарів, які потрібно купити, можуть бути БАДи, книги, косметика тощо. Каталог товарів додається в листі.

Шевченко розповів, що загалом у першій половині 2020 року банки повідомили про 47 522 випадки незаконних дій із платіжними картками на загальну суму 86,4 млн гривень.

"Дуже прошу – бережіть себе і своїх літніх батьків, рідних і друзів. Не соромтеся перепитувати, чи отримують вони такі повідомлення про виграш. З великою ймовірністю таке повідомлення є шахрайським.

Пам'ятайте, що шахраї не зупиняються ні перед чим. Так, одна зі скарг на таку схему, отримана НБУ, стосується повідомлення про псевдовиграш, отриманий 95-річним дідусем, колишнім в'язнем концтабору Бухенвальд", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк повідомив, що за останній рік отримав близько 200 звернень від українців щодо шахрайства. Крім схем, пов'язаних із платіжними картками, є низка класичних способів виманювання грошей.