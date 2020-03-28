Українців на карантині залишають без копійки: шахраї придумали, як знімати гроші з карток

В Україні в розпал карантину активізувалися шахраї, які всього за кілька тижнів винайшли вже цілу низку схем. Пенсіонерам телефонують і пишуть від імені НБУ і Пенсійного фонду, а молодим людям пропонують скачати "інтерактивний додаток", щоб побачити, де перебуває найближчий заражений коронавірусом.

Про те, як шахраї заробляють на довірливих українцях у розпал коронавірусу, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Під загрозою пенсіонери

Українцям почали розсилати СМС і телефонують від імені Нацбанку, мовляв, хочуть переслати соціальну допомогу від держави, і тому повинні дізнатися і перевірити банківські дані, розповідають у пресслужбі регулятора. Зрозуміло, жодними виплатами НБУ не займається і ніколи не займався.

Мета шахрая – втертися в довіру і зняти гроші з банківського рахунку. Пенсіонерка з Кривого Рогу Раїса Олексіївна розповідає: за час карантину їй дзвонили вже двічі. Перший раз нібито з Пенсійного фонду (пропонували поміняти посвідчення і для цього хотіли дізнатися дані карти), другий – від Національного банку.

Шахраї в Україні

"Я перший раз навіть повірила. Потрібно було цифри з картки називати, я ж побігла за очками, у сусідки забула, і вона вже мене зупинила. Каже: брешуть тобі. Другий раз теж подзвонили, на цей раз говорять, що програма підтримки від Національного банку України. Ось Зеленський програму придумав, всім пенсіонерам по 5 тисяч роздати. Я ж зраділа, думаю, який молодець наш президент. А потім засумнівалася, зателефонувала онуку і він каже: неправда все це", – розповідає пенсіонерка.

"Ось Зеленський програму придумав, всім пенсіонерам по 5 тисяч роздати. Я ж зраділа, думаю, який молодець наш президент. А потім засумнівалася, зателефонувала онуку і він каже: не правда це", – розповідає пенсіонерка.

Експертка у сфері безпеки Марина Кобейнік каже: літні українці користуються серед шахраїв особливим попитом. Навіть бази телефонів пенсіонерів продаються дорожче, ніж загальні бази. "Люди похилого віку часто дуже довірливі, їх легше ввести в оману, вони, можливо, не так добре розбираються в роботі банків, дуже чекають зараз підтримку і готові повірити навіть у дуже сумнівні історії", – розповідає експерт.

У Міжбанківській асоціації членів платіжних систем повідомляють: шахраї зайшли далі. Розробили шкідливі програми, сайти, які крадуть персональні дані і використовують їх для того, щоб зняти гроші з карток.

Схема роботи шахраїв завжди одна і та ж:

Перший крок: викликати довіру, залякати, пообіцяти допомогу або надприбуток;

Другий крок: отримати персональні дані, номер і CVV банківської карти і змусити назвати код підтвердження, який приходить у вигляді СМС;

Третій крок: отримати якомога більшу суму з карти, провести переказ.

У розпал карантину схеми роботи шахраїв змінилися. Наприклад, якщо раніше вимагали перевести гроші розповідаючи, що близький родич потрапив у поліцію, то тепер кажуть: ваш син або дочка в обсервації, у нього може бути коронавірус. Мовляв, хочете побачити / звільнити своє чадо – переводьте гроші. Сам же родич у цей момент може перебувати вдома і навіть не підозрює про те, що за нього вимагають викуп.

Марина Кобейнік упевнена: чим складніша ситуація в таборі, тим активніше працюватимуть шахраї. "За часів криз завжди розквітають фінансові піраміди, схеми обману. Аферисти завжди хочуть нажитися, а паніка тільки допомагає збити людину з пантелику і вселити, що вона може отримати умовну халяву, але для цього потрібно просто озвучити цифри з картки", – пояснює експерт.

Найпопулярніші схеми

В Асоціації "ЄМА" зібрали кілька поширених під час карантину схем обману. Ось деякі з них.

Дізнайся, де коронавірус. Шахраї розробили спеціальне шкідливе програмне забезпечення, яке нібито допомагає побачити, де найближчий до вас хворий на коронавірус. Як тільки довірливий користувач встановлює додаток, усі файли блокуються, а щоб розблокувати вимагають надіслати гроші на електронний гаманець.

Вашого сина ізолювали. Ще одна нова схема: вночі до пенсіонерів дзвонять невідомі, кажуть, що їхнього сина ізолювали з підозрою на коронавірус і пропонують заплатити викуп: іноді за те, щоб відвезти "хворого" додому, а іноді просять надіслати гроші на лікування (мовляв, інакше він просто помре).

Заплати за комуналку онлайн. Через масову самоізоляцію пенсіонери перестали ходити в банки для того, щоб заплатити за комуналку. Тепер вони освоюють онлайн-платежі. Шахраї розробили шкідливі сторінки, які замість того, щоб приймати оплату за комунальні послуги, крадуть дані банківських карт.

"Головна порада – будьте пильні. Не відкривайте невідомі сайти, завантажуйте програми лише в офіційних магазинах Playmarket або Appstore, не відповідайте на дзвінки від невідомих номерів, або якщо відповіли, одразу ж шукайте офіційний номер лікарні (якщо дзвонили з лікарні), свого банку (якщо дзвонили від імені банку) і перевіряйте інформацію", – радить Марина Кобейнік.

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