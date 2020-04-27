Шахраї залишають українців без копійки та користуються новими схемами: банкір розповів, як врятувати кошти

До яких хитрощів вдаються шахраї під час карантину, щоб заволодіти коштами клієнтів банків? Таке питання обговорювалося під час організованого Finclub круглого столу, в якому взяв участь Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко разом з іншими керівниками українських банків та фахівцями з попередження шахрайства онлайн.

Банкіри розповіли, що під час карантину все більше клієнтів купують та сплачують онлайн, викликаючи інтерес шахраїв до застосування злочинних методів. Тому служби безпеки банків ще пильніше слідкують за підозрілими операціями. Водночас, вони закликають клієнтів бути пильнішими та не піддаватися на підозрілі махінації.

Інтернет-шахрай

Під час круглого столу банкіри поділилися власним досвідом, як не потрапити в пастку шахраїв та не втратити кошти під час карантину. Зокрема, Михайло Власенко дав кілька порад, якими користується сам:

Будьте уважними, купуючи в інтернеті. Перш ніж переказати гроші або здійснити покупку онлайн, ретельно вивчіть сайт або сервіс, через який хочете здійснити операцію. Зокрема, на сайті має бути позначка у вигляді замка біля адресного рядка. Погугліть номер телефону продавця, іншу інформацію про нього або про сайт. Здійснюючи покупку або грошовий переказ, уникайте емоційних рішень, навіть якщо шахраї вас активно схиляють до цього, та аналізуйте всю інформацію. Для платежів онлайн використовуйте окрему дебетову картку (без кредитного ліміту) і переводьте на неї кошти безпосередньо перед здійсненням покупки і в сумі саме цієї покупки. Таким чином, навіть якщо шахраям вдасться отримати доступ до даних вашої картки, на ній не буде коштів, якими вони зможуть заволодіти. Якщо немає особистих вільних коштів і потрібно зробити покупку з кредитної картки, використовуйте функціонал карткових лімітів (у всіх банків цей сервіс доступний в мобільному і онлайн-банкінгу). Після покупки на потрібну суму зменшіть ліміт на одну операцію, наприклад, до розміру 100 чи 200 грн. Навіть якщо реквізити картки будуть скомпрометовані, максимум, що зможуть вкрасти шахраї, це сума встановленого вами ліміту. Для оплати підписок на онлайн-сервіси та ігри (або якщо діти попросять "підв'язати" платіжну картку) використовуйте ту саму спеціальну картку для оплат в інтернеті. На жаль, інколи клієнти забувають, що підписалися на сервіс, або підв'язують картку до ігрового облікового запису дитини. А коли починають приходити СМС про списання, заявляють про шахрайство. Але по суті ці платежі правомірні. Завжди стежте за тим, щоб по всіх картках було підключено СМС-інформування та 3D-Secure. 3D-Secure — це одноразовий пароль підтвердження транзакцій, який нікому не можна повідомляти, навіть якщо шахраї представляються працівниками банку. Зробіть пароль в інтернет-банку складним і періодично змінюйте його. Регулярно перевіряйте стан своїх рахунків.

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