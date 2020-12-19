Шахраї крадуть мобільні номери українців і спустошують банківські картки: під загрозою 80% населення

Тільки 20% українців прив'язали свої номери телефонів до паспортних даних. Решта в будь-який момент ризикує виявити дублікат своєї сім-картки в руках шахраїв. Отримавши номер, шахраї заходять у мобільний банкінг, відновлюють пароль і знімають всі кошти з картки.

Про те, як працює схема і що зробити, щоб захистити себе, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо ви втратите свій телефон, мобільний номер можна буде відновити, лише назвавши два контакти, з якими найчастіше спілкувалися протягом місяця. Така послуга має попит і в шахраїв. Вони надзвонюють із двох різних номерів потенційній жертві, потім створюють дублікат карти й заволодівають чужим номером телефону.

Із чужим номером шахраї можуть легко зайти в соціальні мережі, отримати доступ у мобільний банкінг і спустошити банківську картку своєї жертви.

Як працює схема:

шахраї протягом кількох тижнів дзвонять потенційній жертві з двох різних контактів;

купують спеціальну тарифну картку, потім дзвонять оператору, називають номер жертви й кажуть, що насправді це їхній загублений номер;

щоб підтвердити, що вони дійсно є власниками номера, називають два номери, з якими "найчастіше спілкувалися", хоча насправді самі ж із них дзвонили;

оператор "прив'язує" картку до нової сімки-дубліката;

шахраї за допомогою чужого номера отримують доступ до банківського рахунку жертви.

"Подзвонили з ПриватБанку, попросили підтвердити переказ. Відповів, що нічого не переказував, і вони кинули трубку. Я відразу ж зателефонував у банк, там зупинили переказ грошей. Спеціаліст банку пояснив, що з другого разу шахраї пройшли верифікацію, дзвонили з дубліката сім-картки. Переказ був на ім'я Tsetsenko H.", – розповідає OBOZREVATEL житель Дніпра.

Він встиг зупинити операцію, проте якби затримався всього на кілька хвилин, міг би залишитися ні з чим. Як розповідає заступниця голови Асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко, така схема має велику популярність в українських шахраїв.

Справа в тому, що 80% українців не прив'язали картку до своїх персональних даних. Тому шахраї легко можуть створити дублікат і вкрасти їхній номер. "Якби клієнти були ідентифіковані або якби вони були на контракті, проблем би не було. На контракт я не закликаю переходити, але хоча б потрібно прийти з паспортом у відділення. Траплялася така ситуація, коли був сплеск. Скасували нічну зміну номера. Але це незручно деяким клієнтам", – розповідає Данильченко.

Схема набула таких масштабів, що мобільні оператори почали продавати банкам можливість швидко перевірити, чи відновлював клієнт номер телефону останнім часом. Але послуга ця, говорить Данильченко, дорога, нею можуть користуватися тільки великі банки. Та й користуються тільки тоді, коли виявляють "ризикову" операцію.

"Ми зараз запускаємо хаб, до якого зможуть приєднатися і маленькі банки, разом перевіряти, чи відновлювали номер телефону, з якого їм дзвонить нібито клієнт", – говорить Данильченко.

заборонити дистанційне переоформлення дубліката картки і "прив'язати" її до свого паспорта. Для цього потрібно прийти у відділення оператора з документом;

якщо вам телефонують із незнайомих номерів із певною періодичністю, відразу ж зверніться до оператора мобільного зв'язку, а також прив'яжіть банківську картку до нового номера телефону;

той номер телефону, який прив'язаний до банківської карти, краще нікому не називати й використовувати його тільки для спілкування з банком.

Якщо гроші вже перекажуть із картки, банк зможе їх повернути тільки після розслідування. Поліція повинна взятися за справу, розслідувати її й довести, що це було шахрайство. Банк же в такому разі звинувачує оператора: саме він не зміг захистити номер. Самі ж оператори пропонують прийти у відділення з паспортом і назавжди розв'язати проблему з можливою крадіжкою номера.