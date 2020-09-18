Шахраї створюють спеціальні акаунти в соцмережах і залишають українців без грошей

В Україні серед оголошень про роботу без досвіду зустрічаються шахрайські пропозиції. У соціальних мережах створюють шахрайські акаунти і продають неуществующіе послуги.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Заробітку в інтернеті, зокрема в Instagram. Суть роботи була описана дуже розмитими фразами, і серед головного виділялося: "Витрачаючи всього 3-4 години в день, можна заробити до 40 тисяч на місяць!". За таким оголошенням вам запропонують заробити на СММ-франшизі. Це своєрідна фінансова піраміда, заточена під соцмережі. Суть – гранично проста і навіть дивує, як на такій схемі взагалі можна щось заробити. Візьмемо умовного людини, який вже в цій схемі.

У нього є робоча сторінка в "Інстаграме", де він регулярно пише пости про простоту заробітку в інтернеті. Ще "постить" "сторіз" з імітацією "красивого життя", щоб продемонструвати, що схема працює. У той же час ця людина публікує оголошення на різних ресурсах, замовляє собі рекламу, пише людям в особисті повідомлення і пропонує навчити їх так само заробляти в мережі. Щоб навчитися, потрібно всього лише купити у нього якийсь із пакетів послуг. Наприклад, за 300 гривень. У нього входить:

інструкція, як створити і оформити аккаунт для роботи з франшизою (набір таких же банальних постів про простоту заробітку в мережі);

знайомство з сервісами по просуванню;

текст для спілкування з клієнтами, який потрібно красиво начитати у вигляді голосового повідомлення;

інструкція, як окупити покупку франшизи (де шукати клієнтів);

можливість цілодобової консультації з продавцем франшизи.

В цілому, це та ж інформація, яку ви можете знайти безкоштовно в інтернеті і оформити самі. Але за 300 гривень вам її красиво розпишуть і надішлють в месенджері. А ось за 999 грн – подарують готову сторінку від 1000 передплатників, а також налаштуваннями реклами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.