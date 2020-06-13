Шахраї по телефону крадуть гроші українців: експерт розповіла, як врятувати гроші

Українцям приходять СМС з погрозами заблокувати картки та пропозицією дізнатися деталі за вказаним номером телефону. Однак в результаті шахраї по телефону дізнаються дані банківських залишають українців без копійки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Експертка у сфері кібербезпеки Марина Кобейник розповідає: подібні схеми вже давно відомі і працюють не перший рік. Шахраї купують банківські карти в українців і базу контактів в інтернеті. Розсилають повідомлення в пошуках наївного клієнта, а потім змушують переказати гроші зі своєї картки на куплену. Отриманий "прибуток" знімають у банкоматах.

НБУ

"Зараз, я б сказала, є певне загострення з шахрайством. І скільки не веди пропаганду, не розповідай, що нікому не можна називати свої особисті дані та завжди потрібно передзвонювати в банк за тим номером, який вказаний на вашій карті, все одно знайдеться хтось, хто переконає у зворотному", – розповідає Кобейник.

Не відповідайте на СМС із незнайомих номерів і не розмовляйте з працівником банку, який сам вам подзвонив. Якщо ви хочете переконатися, що маєте справу зі справжнім банком, телефонуйте на гарячу лінію фінансової установи, а не набирайте зазначені в СМС номери.

Нікому не називайте номер своєї картки, цифри на зворотному боці, термін давності. Маючи всю цю інформацію, карту можна використовувати, щоб оплатити покупку або перевести гроші.

Не озвучуйте паролі і коди. Таким чином можна верифікувати переказ коштів зі своєї карти на чужу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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