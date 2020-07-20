Шахраї крадуть гроші на переказах українців: як працює схема

В Україні почастішали випадки створення шахрайських платформ, за допомогою яких пропонують провести фейковий переказ з карти на карту, поповнення мобільного телефону або плата за комуналку онлайн. Зовні такі сайти дуже складно відрізнити від справжніх.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Такі сайти збирають гроші з українців, крадуть дані і після видаляються.

Фейковий сайт для перекладів ЕМА

Немає системи шифрування трафіку. Адреса сайту справжньої платіжної системи починається з "https: //", тоді як фальшивки інформацію не захищають.

Домен "одноденка". Також варто дізнатися, коли був зареєстрований сайт, якщо це зроблено недавно, це можна вважати однією з ознак фіктивності. Перевірити цю інформацію можна на спеціальних сервісах.

Немає юридичної назви компанії. Замість цього на сайті вказана лише адреса.

Немає сертифікату. Всі платіжні системи повинні сертифікуватися за міжнародними стандартами. Фейкові системи такого сертифіката не мають.

Запитують персональні дані. Платіжна система для проведення акцій ніколи не буде під час першої ж реєстрації запитувати серію і номер паспорта, адресу реальної прописки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися випадки розміщення шахрайських пристроїв (скріммінгів) на банкоматах. Спеціальні прилади допомагають зловмисникам робити дублікат карти. Щоб не попастися на вудку шахраїв, недостатньо користуватися тими банкоматами, які розміщені в супермаркетах.