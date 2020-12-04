У Мін'юсті пояснили, яку соцдопомогу можна отримати на самоізоляції

Офіційно працевлаштовані українці, які перебувають на самоізоляції через COVID-19, підтверджений контакт із хворим або після подорожі за кордон, можуть отримати соцдопомогу через тимчасову непрацездатність.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства юстиції. Зазначимо, це ж стосується осіб, які перебували в закладах охорони здоров'я.

У Мін'юсті пояснили, що застрахованим особам надається допомога з тимчасової непрацездатності у формі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу. Водночас медики в таких випадках можуть отримати 100% середньої зарплати.

Перші п'ять днів непрацездатності оплачуються коштом роботодавця, далі – Фондом соціального страхування.

У разі захворювання дитини у віці до 14 років листок непрацездатності отримує один із батьків, які працюють.

У такому разі Фонд соцстрахування оплачує цей листок починаючи з першого дня хвороби, але не більше ніж 14 календарних днів. Однак, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, тимчасового обмеження немає.

"Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи спричинена карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, фінансова допомога за кошт Фонду соціального страхування України надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини", – сказано в повідомленні.

Додамо, у серпні 2020-го Фонд соціального страхування відзвітував, що українцям на самоізоляції з початку пандемії вже виплатили 13 млн гривень.

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