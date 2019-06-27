Роздадуть на 500 грн більше: у Кабміні перерахували пенсії українців

Кабінет міністрів України фактично на 500 грн підвищив мінімальну пенсію. Однак стосуватиметься таке нововведення лише тих, хто має достатній стаж — для жінок це 30 років, а для чоловіків — 35.

OBOZREVATEL з'ясував, у кого і як виростуть виплати з 1 липня.

Кому і як перерахують

Кабінет міністрів два роки розробляв механізм, як підвищити пенсії українцям із великим стажем і високими зарплатами. Після зниження коефіцієнта оцінки стажу з 1,35 до 1% (складова формули, за якою розраховується виплата) для них виплата, істотно вища за мінімальну, виявилася фактично недосяжною.

Логіка Кабміну проста: так, коефіцієнт довелося знизити, але ввели механізм щорічного підвищення. І тепер рівень доходів українців на заслуженому відпочинку не буде стрімко падати. Детальніше про це можна прочитати тут.

Пенсія в Україні

Але проблема в тому, що підвищують розрахунковий (не те, що отримує пенсіонер, а то, що порахували за формулою) розмір. І якщо після такого підвищення виявляється, що пенсія все одно менша за мінімальну, її залишають на колишньому рівні.

Варіантів рішень було кілька. Про них вже докладно писав OBOZREVATEL. Одні пропонували повернути для українців із низькими зарплатами і великим стажем "старий" коефіцієнт в 1,35%, інші розглядали можливість перераховувати раз на рік такі пенсії за спеціальними умовами — брати у розрахунок середню зарплату за коротший період, а отже вона буде вищою.

Але в підсумку, як розповідають джерела OBOZREVATEL в уряді, чиновники зійшлися на думці, що платити українцям виплати за різними формулами (або перераховувати їх) неправильно. Мовляв, це створює нерівні правила і відчуття несправедливості.

В результаті Кабмін ухвалив рішення підвищити до 2 тис. грн виплати тим українцям, які наразі отримують менше за зазначену суму, але мають повний стаж. Для жінок це 30 років, а для чоловіків — 35. Наприклад, якщо пропрацювати 30 років із мінімальною зарплатою, наразі українець, молодший за 65 років, має право на виплату в розмірі 1497 грн. Якщо ж є повний стаж і 65 років, згідно із законом пенсія має становити не менше 40% від мінімальної зарплати — 1671 грн.

Новини Розенко розповів про підвищення пенсій в Україні

І першим, і другим вже з 1 липня мають платити 2 тис. грн. Тобто якщо є повний стаж і пенсія нижче 2 тис., її автоматично підвищать до зазначеної суми. А якщо пенсія, наприклад, 2001 грн, її розмір не переглянуть. Всього підвищення, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, стосуватиметься 2,5 млн осіб.

Також на 67 грн підвищать виплати українцям із мінімальними пенсіями, і на 670 грн — із максимальними. Пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1564 грн. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок — 30, для чоловіків — 35 років), вони мають право і на надбавку у розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка із 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку у розмірі 149,7 грн, то після першого липня — 156,4 грн.

Українці із максимальними пенсіями отримають надбавку у розмірі 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після — 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді тощо.

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Ще один шанс отримувати максимальну пенсію — мати білу високу заробітну плату. Наприклад, при стажі у 35 років заробляти треба наразі приблизно у 8 разів більше за середній заробіток, з якого сплачується внесок до Пенсійного фонду. Це близько 64 тис. грн. Тобто при білій зарплаті у 64 тис. грн, до липня можна претендувати на пенсію у розмірі 14,9 тис. грн, а потім — 15,6 тис. грн.

Головна проблема: грошей немає

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає щороку. Причому кожен українець, що працює, платить двічі. Перший раз — виплачуючи єдиний соціальний внесок у розмірі 22% своєї зарплати, а другий раз — оплачуючи своїми податками величезну діру у бюджеті ПФУ. Тільки у 2019-му на покриття дефіциту направлять з бюджету 167 млрд грн.

Це рекордна цифра в історії ПФУ. У Міністерстві соціальної політики заспокоюють: це всього лише "брудний дефіцит". Тобто до нього входять не тільки пораховані за формулою пенсії, але і всі надбавки, "дотяжки" і "особливі права". У будь-якому разі, зібраних коштів із тих, хто працює, катастрофічно не вистачає на виплату пенсій.

І проблема тільки загострюється. Так, як видно на графіку, ще в минулому році дефіцит становив 150 млрд грн, а у 2017-му — 139 млрд. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після проведення пенсійної реформи заявляв, що дефіцит можна повністю ліквідувати за 7 років. При цьому, кажучи "про дірку", він згадував "брудну цифру"

Головний наслідок — зниження рівня заміщення заробітної плати, зазначає експерт у сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова. Зараз, за оцінками фінансиста, українці на заслуженому відпочинку в середньому отримують 35% від своєї зарплати. Хоча стандарти Міжнародної організації праці, які взяла на себе зобов'язання виконувати Україна, свідчать про те, що розмір пенсії має становити не менше 40% від звичного заробітку.

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