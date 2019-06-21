Різниця вдвічі: в Україні вирішили знизити тарифи на комуналку

В Україні в різних містах вартість тепла і гарячої води може відрізнятися вдвічі.

Кабінет міністрів на засіданні 19 червня ухвалив рішення розробити проект і затвердити максимальні ціни, вище за які тариф встановлювати не можна.

Про те, до чого можуть призвести нові правила, як відрізняються тарифи в різних містах і наскільки можуть знизити ціни – в матеріалі OBOZREVATEL.

Граничні тарифи на комуналку: що це таке?

Українці платять за комуналку за різними тарифами. Всі ціни, крім електроенергії, відрізняються залежно від продавця. В середньому приблизно 70% у структурі тарифу на опалення і гарячу воду – газ. І за нього всі постачальники платять майже одну ціну (різниця може становити до 20-40 коп. за куб).

А ось вартість Гкал тепла може відрізнятися більш ніж удвічі. Одні платять по 4 тис. за Гкал, інші – 1,2 тис., обурився на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман. Він дав доручення розробити постанову, яка обмежить максимальну вартість комунальних послуг.

Тарифи на комуналку

Що цікаво, Кабінет міністрів не повинен впливати на тарифи на опалення. У рамках децентралізації невеликі населені пункти отримали право самі, на засіданні місцевих рад, ухвалювати рішення щодо цін. А для порівняно великих міст працює Національна комісія в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Там перевіряють розрахунки і затверджують їх.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Гкал тепла має коштувати в Україні приблизно 1,3 тис. грн. "Чому, наприклад, у Кіровоградській області повинні платити 2100 гривень – майже вдвічі більше. У Волинській – 1800 гривень. Це фактично великий обман місцевими постачальниками мільйонів українців", – обурився політик.

Саме Мін'юст повинен підготувати рішення про введення максимальних цін. Проект вони мають розробити спільно з Мінрегіонбудом. Там же менш оптимістично оцінюють ініціативу глави Кабміну. Міністр Геннадій Зубко спробував пояснити прем'єру, що є невеликі постачальники, яким буде складно за півроку до старту опалювального сезону зробити щось, щоб новий, нижчий тариф, виявився економічно обґрунтованим.

А якщо собівартість Гкал перебуватиме на рівні, наприклад, 3 тис. грн, проте отримувати вони будуть лише 2 тис., то така різниця дуже швидко доведе підприємство до банкрутства.

Чому одні платять вдвічі більше за інших?

Уявімо, що у постачальника тепла є 10 тис. клієнтів. Щоб порахувати економічно обґрунтований тариф, йому потрібно всі витрати, зокрема і втрати під час транспортування, зарплати й інвестиції, розділити на всіх своїх споживачів. Припустимо, зарплати, втрати під час транспортування, генерації – 1 одиниця. Кожен постачальник у такому випадку заплатить 1/10 тис. від цієї суми.

Тарифи в Україні pixabay.com

Якщо ж замість 10 тис. залишиться всього 1 тис. споживачів, то й витрати на зарплати і втрати виростуть у 10 разів. У багатьох дрібних містах місцева влада дозволила відмовлятися від центрального опалення і переходити на автономне. Але таке рішення реалізували частково – в одному багатоповерховому будинку залишилися і ті, хто користується центральним опаленням, і ті, хто самі обігріваються котлом. Це призвело до того, що тарифи на Гкал злетіли.

Інша проблема – якщо гроші на модернізацію не виділяли, труби "втрачають" тепло дорогою до будинку, а платять за це – споживачі. Гройсман переконаний: у всьому винна безпосередньо місцева влада. У тих містах, де на модернізацію, нові котельні і т. д. виділяли гроші, – тарифи низькі й люди задоволені. А там, де комунальним господарством не займалися, люди повинні переплачувати.

Проблема в тому, що за півроку, за всього бажання, грошей на те, щоб утеплити, полагодити і модернізувати не вистачить. Бюджети вже сформовані й активно витрачаються.

Як зміняться тарифи після рішення Кабміну

За інформацією OBOZREVATEL, нині в уряді розглядають два варіанти перегляду цін: введення граничного тарифу або обов'язкового зниження ціни на певний відсоток. Обидва підходи викликають безліч питань.

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По-перше, якщо всіх зобов'яжуть знизити ціни, що робити тим, у кого вже економічно аргументована ціна і хто вже ефективно розпоряджається коштами. По-друге, якщо введуть максимальну ціну, що буде з тими, хто вже через зношену інфраструктуру й невелику кількість споживачів має економічно обґрунтований тариф у розмірі вище максимального.

За оцінками Гройсмана, вартість тепла в середньому по країні знизитися на 15-20%. "Я даю доручення Мінрегіонбуду та Мін'юсту, щоб внести на наступне засідання обмеження цін на тепло й гарячу воду, яка набуде чинності з наступного опалювального сезону", – заявив він 19 червня.

Як приклад необґрунтованої різниці Гройсман озвучив тарифи в декількох містах. Так, Гкал тепла в Києві коштує 1,6 тис. грн, у Чернівцях – 1,4 тис. грн, а в Кропивницькому – приблизно 2,1 тис. грн. "Різниця вдвічі!" – обурився прем'єр.

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