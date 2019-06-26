"Різниця кардинальна": в Кабміні різко змінили тарифи на комуналку

В Україні максимальний тариф на опалення з 2019 року буде становити не більше 1400 грн за Гкал або 35,2 грн за квадратний метр (якщо немає лічильника). При цьому максимальна ціна кубометра гарячої води має становити 83 грн.

Про це на засіданні Кабміну 26 червня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Сьогодні ми приймемо рішення, щоб на підставі економічних розрахунків, ми тарифи, які все включають, були більше 1400 грн за Гкал. Я змушу всіх баранів призначити справедливі тарифи ... Є комунальні підприємства, а можливо і мери, які не розуміють структуру формування тарифів", – заявив Гройсман.

У Чернігівській області тарифи знизяться на 20%, в Житомирській області - на 14%, в Києві - на 13%, в Черкаській та Полтавській областях – на 12%. Максимальна економія складе 40%. Наприклад, в Смілі за опалення квартири площею 45 кв.м. зараз потрібно заплатити 2,7 тис. грн, а за новим рішенням – на 40% менше (1,6 тис. грн).

Тарифи на опалення "5 канал"

На даний момент вартість Гкал тепла в різних регіонах може відрізнятися більш ніж в два рази. Одні платять по 4 тис. за Гкал, інші – 1,2 тис., обурився на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман. Так, Гкал тепла в Києві коштує 1,6 тис. грн, в Чернівцях – 1,2 тис. грн, а в Кропивницького – близько 2,1 тис. грн. "Різниця в два рази!" – підкреслив прем'єр.

"Чому, наприклад, в Кіровоградській області повинні платити 2100 гривень – майже в два рази більше. У Волинській – 1800 гривень. Це фактично великий обман місцевими постачальниками мільйонів українців", – заявив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, різниця в тарифах "кардинальна". При цьому частина компаній, які постачає тепло, оформлена на кіпрські офшорні компанії і нібито заробляють на величезних переплатах.

Віце-прем'єр Геннадій Зубко таке рішення не підтримав. За його словами, збитки державного бюджету через максимального тарифу може скласти 7 млрд. Крім того, постанова торкнеться не всіх українців, а тільки частину міст. Також рішення не підтримав Мінфін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП.Головний принцип – платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

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