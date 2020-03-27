Як отримати землю безкоштовно і скільки вона буде коштувати: в Україні запустять ринок

Кожен українець за законом має право отримати до двох гектарів землі. А після того, як земельна реформа набуде чинності, отриманий пай можна буде продати.
Про те, хто і як може безкоштовно отримати землю в Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Місцева влада не хоче, але закон змушує
"Місцеві органи влади починають розповідати, що землі немає, все зайнято. І тут ситуація складна. На практиці і в теорії ці речі дуже відрізняються. Але це більше питання до органів місцевої влади", – заявив на одному зі своїх брифінгів прем'єр Олексій Гончарук.
Всього українці мають право на землю:
для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
Ринок землі в Україні
Звертаючись до місцевої влади для отримання ділянки, також необхідно надати:
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, – погодження землекористувача;
в разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, – документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти в аграрному навчальному закладі;
копію паспорта та ідентифікаційного номера.
Скільки буде коштувати гектар
За попередніми оцінками, вартість гектара буде коллебаться в районі 2-3 тисяч доларів. Але в Раді запевняють, що ця цифра збільшиться.
Як розповів нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук, через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме більше 10 тисяч євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Мінекономрозвитку розробило законопроект про ринок землі в Україні.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібна продаж земель.
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