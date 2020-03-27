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28 березня • оновлено в 02:03
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Як отримати землю безкоштовно і скільки вона буде коштувати: в Україні запустять ринок

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Кожен українець за законом має право отримати до двох гектарів землі. А після того, як земельна реформа набуде чинності, отриманий пай можна буде продати.

Про те, хто і як може безкоштовно отримати землю в Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Місцева влада не хоче, але закон змушує

"Місцеві органи влади починають розповідати, що землі немає, все зайнято. І тут ситуація складна. На практиці і в теорії ці речі дуже відрізняються. Але це більше питання до органів місцевої влади", – заявив на одному зі своїх брифінгів прем'єр Олексій Гончарук.

Всього українці мають право на землю:

  • для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

  • для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

  • для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні

Звертаючись до місцевої влади для отримання ділянки, також необхідно надати:

  • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

  • у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, – погодження землекористувача;

  • в разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, – документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти в аграрному навчальному закладі;

  • копію паспорта та ідентифікаційного номера.

Скільки буде коштувати гектар

За попередніми оцінками, вартість гектара буде коллебаться в районі 2-3 тисяч доларів. Але в Раді запевняють, що ця цифра збільшиться.

Як розповів нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук, через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме більше 10 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Ринок землі в Україні
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